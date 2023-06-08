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https://sputniknews.com.tr/20230608/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-hukumet-kurulamazsa-3-kez-sandiga-gidecegiz--1072191102.html
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hükümet kurulamazsa 3. kez sandığa gideceğiz
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hükümet kurulamazsa 3. kez sandığa gideceğiz
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, 25 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlerde partisinin tek başına iktidara... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T16:50+0300
2023-06-08T16:50+0300
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yunanistan
kiryakos miçotakis
seçim
hükümet
koalisyon
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MEGA TV'ye konuşan Yunan politikacı Kiryakos Miçotakis, "(25 Haziran'daki seçimlerde) Tek başına hükümet kurulamaması halinde kaçınılmaz olarak üçüncü kez sandığa gideceğiz. Potansiyel olarak ortağımız olabilecekler, 'Sizinle hükümet kurmak istemiyoruz zira muhalefette kalmak istiyoruz' derse bu, doğal sonuçtur. PASOK'tan bahsediyorum" dedi.Genel seçim sonrası hükümet kurulamamıştıYunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40.79'luk oy oranıyla birinci çıkmış ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.Miçotakis, seçimlerin hemen ardından koalisyon seçeneğinden yana olmadığını belirterek, 2. kez sandığa gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.Muhalefet partileri de koalisyon seçeneğine sıcak bakmayınca Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretmişti.Seçim sistemi değişmiştiYunanistan'da önceki yıllarda uygulanan seçim sistemine göre koalisyon hükümetlerine gerek kalmaması için birinci olan partiye 300 sandalyelik mecliste fazladan 50 milletvekilliği veriliyordu.2023 genel seçimlerinde ilk kez uygulanan seçim sistemine göre ise hiçbir partiye fazladan milletvekilliği öngörülmüyor. Buna karşı mevcut sonuçlarla partilerin koalisyon kurmaması halinde halk yeniden sandığa gidiyor.İkinci kez sandığa gidildiğinde ise birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/micotakis-silahli-kuvvetleri-guclendirmek-zorundayiz-karsimizda-ongorulemez-bir-komsu-var-1072141763.html
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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Hükümet kurulamazsa 3. kez sandığa gideceğiz

16:50 08.06.2023
© İHA / RICHARD A. BROOKS / POOLYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© İHA / RICHARD A. BROOKS / POOL
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Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, 25 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlerde partisinin tek başına iktidara gelememesi halinde Ağustos'ta yeniden sandığa gidilebileceğini açıkladı.
MEGA TV'ye konuşan Yunan politikacı Kiryakos Miçotakis, "(25 Haziran'daki seçimlerde) Tek başına hükümet kurulamaması halinde kaçınılmaz olarak üçüncü kez sandığa gideceğiz. Potansiyel olarak ortağımız olabilecekler, 'Sizinle hükümet kurmak istemiyoruz zira muhalefette kalmak istiyoruz' derse bu, doğal sonuçtur. PASOK'tan bahsediyorum" dedi.

Genel seçim sonrası hükümet kurulamamıştı

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40.79'luk oy oranıyla birinci çıkmış ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
Miçotakis, seçimlerin hemen ardından koalisyon seçeneğinden yana olmadığını belirterek, 2. kez sandığa gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.
Muhalefet partileri de koalisyon seçeneğine sıcak bakmayınca Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretmişti.

Seçim sistemi değişmişti

Yunanistan'da önceki yıllarda uygulanan seçim sistemine göre koalisyon hükümetlerine gerek kalmaması için birinci olan partiye 300 sandalyelik mecliste fazladan 50 milletvekilliği veriliyordu.
2023 genel seçimlerinde ilk kez uygulanan seçim sistemine göre ise hiçbir partiye fazladan milletvekilliği öngörülmüyor. Buna karşı mevcut sonuçlarla partilerin koalisyon kurmaması halinde halk yeniden sandığa gidiyor.
İkinci kez sandığa gidildiğinde ise birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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