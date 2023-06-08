https://sputniknews.com.tr/20230608/eski-nato-genel-sekreteri-bazi-ulkeler-ukraynaya-asker-gonderebilir--1072165654.html
Eski NATO Genel Sekreteri: Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderebilir
Eski NATO Genel Sekreteri: Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderebilir
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, Litvanya'daki zirvede Kiev'e güvenlik garantisi vermemesi durumunda bir grup NATO ülkesinin bireysel adımlar... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T10:06+0300
2023-06-08T10:06+0300
2023-06-08T10:08+0300
ukrayna krizi
anders fogh rasmussen
nato
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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, çarşamba günü Ukrayna'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirveye değinen Rasmussen, buradan Kiev'e güvenlik garantisi kararı çıkmaması durumunda bazı ülkelerin bağımsız karar alarak çeşitli adımlar atabileceğini ve Kiev'e askeri birlik gönderebileceğini öne sürdü. Rasmussen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Rasmussen, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin gelişmiş mühimmat üretimi, askeri eğitim, ortak çalışma ve silah tedarikini kapsaması gerektiğini belirtti. "Bazı NATO müttefikleri, Ukrayna'nın üyelik hedefleri hakkında gerçek bir tartışmadan fiilen kaçınmak için güvenlik garantilerinden yana olabilir" diyen eski NATO Genel Sekreteri, 'güvenlik garantileri sağlayarak bu sorunun önüne geçebileceklerini umduklarını' da sözlerine ekledi.'Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık'Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine değinen Rasmussen, "Vilnius'taki zirvede gündeme getirileceğini düşünüyorum. Birkaç Doğu Avrupalı liderle konuştum. En azından isteyen bir grup kararlı Doğu ve Orta Avrupalı müttefik var. Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık" dedi.Rasmussen, Ukrayna'nın Vilnius'ta NATO'ya katılım daveti almasa bile bu davetin gelecek yıl Washington'da sunulabileceğini belirterek, "Bundan daha azı Ukrayna için bir hayal kırıklığı olacaktır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius'ta yapılması planlanan NATO zirvesinde Ukrayna için güvenlik garantileri ve ittifaka katılım için açık bir davet almayı beklediğini söylemişti. Zelenskiy, Kiev'in NATO ve Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda henüz net ve olumlu bir karar alınmamış olmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.
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anders fogh rasmussen, nato, ukrayna, üyelik, tam üyelik, ordu, rusya
anders fogh rasmussen, nato, ukrayna, üyelik, tam üyelik, ordu, rusya
Eski NATO Genel Sekreteri: Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderebilir
10:06 08.06.2023 (güncellendi: 10:08 08.06.2023) Abone ol
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, Litvanya'daki zirvede Kiev'e güvenlik garantisi vermemesi durumunda bir grup NATO ülkesinin bireysel adımlar atabileceğini ve Ukrayna'da asker konuşlandırabileceğini söyledi.
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, çarşamba günü Ukrayna'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirveye değinen Rasmussen, buradan Kiev'e güvenlik garantisi kararı çıkmaması durumunda bazı ülkelerin bağımsız karar alarak çeşitli adımlar atabileceğini ve Kiev'e askeri birlik gönderebileceğini öne sürdü.
Rasmussen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NATO Ukrayna için net bir yol haritası üzerinde anlaşamazsa bazı ülkelerin bireysel olarak harekete geçme olasılığı açık. Polonya'nın Ukrayna'ya somut yardım sağlamakla yakından ilgili olduğunu biliyoruz. Bu noktada bazı ülkelerin Polonya'yı takip ederek yardımlara daha güçlü bir şekilde angaje olabilir, Baltık ülkeleri de ileri giderek karada askeri birlikler konuşlandırabilir. Bence Polonyalılar ciddi bir şekilde ülke içine girmeyi ve isteklilerle birlikte bir koalisyon oluşturmayı düşünüyor."
Rasmussen, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin gelişmiş mühimmat üretimi, askeri eğitim, ortak çalışma ve silah tedarikini kapsaması gerektiğini belirtti.
"Bazı NATO müttefikleri, Ukrayna'nın üyelik hedefleri hakkında gerçek bir tartışmadan fiilen kaçınmak için güvenlik garantilerinden yana olabilir" diyen eski NATO Genel Sekreteri, 'güvenlik garantileri sağlayarak bu sorunun önüne geçebileceklerini umduklarını' da sözlerine ekledi.
'Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık'
Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine değinen Rasmussen, "Vilnius'taki zirvede gündeme getirileceğini düşünüyorum. Birkaç Doğu Avrupalı liderle konuştum. En azından isteyen bir grup kararlı Doğu ve Orta Avrupalı müttefik var. Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık" dedi.
Rasmussen, Ukrayna'nın Vilnius'ta NATO'ya katılım daveti almasa bile bu davetin gelecek yıl Washington'da sunulabileceğini belirterek, "Bundan daha azı Ukrayna için bir hayal kırıklığı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius'ta yapılması planlanan NATO zirvesinde Ukrayna için güvenlik garantileri ve ittifaka katılım için açık bir davet almayı beklediğini söylemişti.
Zelenskiy, Kiev'in NATO ve Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda henüz net ve olumlu bir karar alınmamış olmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.