https://sputniknews.com.tr/20230608/eski-nato-genel-sekreteri-bazi-ulkeler-ukraynaya-asker-gonderebilir--1072165654.html

Eski NATO Genel Sekreteri: Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderebilir

Eski NATO Genel Sekreteri: Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderebilir

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, Litvanya'daki zirvede Kiev'e güvenlik garantisi vermemesi durumunda bir grup NATO ülkesinin bireysel adımlar... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T10:06+0300

2023-06-08T10:06+0300

2023-06-08T10:08+0300

ukrayna krizi

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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen, çarşamba günü Ukrayna'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirveye değinen Rasmussen, buradan Kiev'e güvenlik garantisi kararı çıkmaması durumunda bazı ülkelerin bağımsız karar alarak çeşitli adımlar atabileceğini ve Kiev'e askeri birlik gönderebileceğini öne sürdü. Rasmussen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Rasmussen, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin gelişmiş mühimmat üretimi, askeri eğitim, ortak çalışma ve silah tedarikini kapsaması gerektiğini belirtti. "Bazı NATO müttefikleri, Ukrayna'nın üyelik hedefleri hakkında gerçek bir tartışmadan fiilen kaçınmak için güvenlik garantilerinden yana olabilir" diyen eski NATO Genel Sekreteri, 'güvenlik garantileri sağlayarak bu sorunun önüne geçebileceklerini umduklarını' da sözlerine ekledi.'Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık'Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine değinen Rasmussen, "Vilnius'taki zirvede gündeme getirileceğini düşünüyorum. Birkaç Doğu Avrupalı liderle konuştum. En azından isteyen bir grup kararlı Doğu ve Orta Avrupalı müttefik var. Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu açık" dedi.Rasmussen, Ukrayna'nın Vilnius'ta NATO'ya katılım daveti almasa bile bu davetin gelecek yıl Washington'da sunulabileceğini belirterek, "Bundan daha azı Ukrayna için bir hayal kırıklığı olacaktır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius'ta yapılması planlanan NATO zirvesinde Ukrayna için güvenlik garantileri ve ittifaka katılım için açık bir davet almayı beklediğini söylemişti. Zelenskiy, Kiev'in NATO ve Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda henüz net ve olumlu bir karar alınmamış olmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.

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