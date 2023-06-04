https://sputniknews.com.tr/20230604/ukrayna-natoya-eylem-plani-olmadan-girmemiz-gerek-1071987508.html

Ukrayna: NATO'ya eylem planı olmadan girmemiz gerek

Ukrayna: NATO'ya eylem planı olmadan girmemiz gerek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin artık miadını doldurmuş olan Üyelik Eylem Planı olmaksızın NATO'ya katılması gerektiğini savundu. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

nato

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin tartışmalı NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yorum yaptı.Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında Kuleba, Üyelik Eylem Planı'nın artık üyelik sürecinin bir parçası olmaması ve Ukrayna'ya uygulanmaması gerektiğini söyledi.Bakan, ayrıca Ukrayna'nın bir NATO üyesi olmadığını ve ittifaka karar dikte edemeyeceğini anladığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik güvenliği için mücadele etme hakkına sahip olduğunu öne sürerek, Kiev olmadan bölgeyi savunmanın imkansız olduğunu iddia etti.Kuleba, Kiev'in ittifaka üyeliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.Kiev yönetimi, 2022'nin eylül ayından bu yana NATO'ya üyelik için çalışma yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/eritre-devlet-baskani-ukrayna-abdnin-rusyaya-karsi-30-yildir-surdurdugu-savasin-parcasi-1071956379.html

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ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba