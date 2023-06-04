https://sputniknews.com.tr/20230604/ukrayna-natoya-eylem-plani-olmadan-girmemiz-gerek-1071987508.html
Ukrayna: NATO'ya eylem planı olmadan girmemiz gerek
Ukrayna: NATO'ya eylem planı olmadan girmemiz gerek
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin artık miadını doldurmuş olan Üyelik Eylem Planı olmaksızın NATO'ya katılması gerektiğini savundu. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T00:00+0300
2023-06-04T00:00+0300
2023-06-04T00:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin tartışmalı NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yorum yaptı.Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında Kuleba, Üyelik Eylem Planı'nın artık üyelik sürecinin bir parçası olmaması ve Ukrayna'ya uygulanmaması gerektiğini söyledi.Bakan, ayrıca Ukrayna'nın bir NATO üyesi olmadığını ve ittifaka karar dikte edemeyeceğini anladığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik güvenliği için mücadele etme hakkına sahip olduğunu öne sürerek, Kiev olmadan bölgeyi savunmanın imkansız olduğunu iddia etti.Kuleba, Kiev'in ittifaka üyeliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.Kiev yönetimi, 2022'nin eylül ayından bu yana NATO'ya üyelik için çalışma yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/eritre-devlet-baskani-ukrayna-abdnin-rusyaya-karsi-30-yildir-surdurdugu-savasin-parcasi-1071956379.html
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ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna: NATO'ya eylem planı olmadan girmemiz gerek
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin artık miadını doldurmuş olan Üyelik Eylem Planı olmaksızın NATO'ya katılması gerektiğini savundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkesinin tartışmalı NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yorum yaptı.
Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında Kuleba, Üyelik Eylem Planı'nın artık üyelik sürecinin bir parçası olmaması ve Ukrayna'ya uygulanmaması gerektiğini söyledi.
Bakan, ayrıca Ukrayna'nın bir NATO üyesi olmadığını ve ittifaka karar dikte edemeyeceğini anladığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik güvenliği için mücadele etme hakkına sahip olduğunu öne sürerek, Kiev olmadan bölgeyi savunmanın imkansız olduğunu iddia etti.
Kuleba, Kiev'in ittifaka üyeliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.
Kiev yönetimi, 2022'nin eylül ayından bu yana NATO'ya üyelik için çalışma yürütüyor.