Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurdaki yükseliş halkı, reel sektörü ve kamuyu nasıl etkiler?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de sezonu Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü bitirdi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230608/erdogan-millet-bahcelerimizin-her-biri-yesil-alanlari-tesisleriyle-goz-kamastiran-projelerdir-1072181157.html
Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir
Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T14:19+0300
2023-06-08T14:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
millet bahçesi
haberler
kentsel dönüşüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071884724_0:0:2912:1637_1920x0_80_0_0_271002eab4129399fda1b60da3bca6a5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı."Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1.466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir.İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinlendiriyor.Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte.Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu.Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık.137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071884724_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_849b6376faca34bf1cad5d7f5bd39016.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, millet bahçesi, haberler, kentsel dönüşüm
recep tayyip erdoğan, millet bahçesi, haberler, kentsel dönüşüm

Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir

14:19 08.06.2023 (güncellendi: 14:34 08.06.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
"Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1.466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir.
İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinlendiriyor.
Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte.
Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu.
Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık.
137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız
10 Mayıs, 18:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала