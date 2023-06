https://sputniknews.com.tr/20230608/erdogan-millet-bahcelerimizin-her-biri-yesil-alanlari-tesisleriyle-goz-kamastiran-projelerdir-1072181157.html

Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir

Erdoğan: Millet bahçelerimizin her biri yeşil alanları, tesisleriyle göz kamaştıran projelerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T14:19+0300

2023-06-08T14:19+0300

2023-06-08T14:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

millet bahçesi

haberler

kentsel dönüşüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071884724_0:0:2912:1637_1920x0_80_0_0_271002eab4129399fda1b60da3bca6a5.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı."Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1.466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir.İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinlendiriyor.Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte.Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu.Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık.137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, millet bahçesi, haberler, kentsel dönüşüm