https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler siz bugün bir başkasınız, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler siz bugün bir başkasınız, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde "Gençler, siz bugün bir başkasınız. Sizin enerjinizden şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T18:59+0300
2023-05-10T18:59+0300
2023-05-10T19:05+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
miting
mardin
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, miting, mardin
recep tayyip erdoğan, miting, mardin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler siz bugün bir başkasınız, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek
18:59 10.05.2023 (güncellendi: 19:05 10.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde "Gençler, siz bugün bir başkasınız. Sizin enerjinizden şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Kader coğrafyamızın bölünmesine müsaade etmedik, etmeyiz. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olamaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamaz.
Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa görüyorsunuz, terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.
HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.