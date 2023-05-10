https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler siz bugün bir başkasınız, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler siz bugün bir başkasınız, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde "Gençler, siz bugün bir başkasınız. Sizin enerjinizden şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T18:59+0300

2023-05-10T18:59+0300

2023-05-10T19:05+0300

recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

miting

mardin

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

mardin

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, miting, mardin