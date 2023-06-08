https://sputniknews.com.tr/20230608/emekli-maasina-yapilacak-zamda-son-rakam-ve-hesaplara-yatacagi-tarih-belli-oldu-1072164240.html
Emekli maaşına yapılacak zamda son rakam ve hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşına yapılacak zamda son rakam ve hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli aylığı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T07:44+0300
2023-06-08T07:44+0300
2023-06-08T07:48+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
kurban bayramı
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15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Sabah gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Bakanlık açıklayacakEmekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak. Zamlı aylık için temmuz işaret edildiEmekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/sgk-basuzmani-emekli-maasina-yapilacak-zam-icin-rakam-verdi-1072124879.html
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memur emeklisi,en düşük memur emeklisi maaşı,memur emeklisi maaşı, memur emeklisi temmuz zammı, memur emeklisi zammı 2023,emekli ikramiye ve maaş, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak
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Emekli maaşına yapılacak zamda son rakam ve hesaplara yatacağı tarih belli oldu
07:44 08.06.2023 (güncellendi: 07:48 08.06.2023) Abone ol
Emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli aylığı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.
15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Sabah gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.
Bakanlık açıklayacak
Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.
Zamlı aylık için temmuz işaret edildi
Emekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.
Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.