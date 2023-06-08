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https://sputniknews.com.tr/20230608/dunyanin-ilk-nefes-alan-terleyen-ve-titreyen-robotu-icat-edildi-1072169645.html
Dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen ve titreyen' robotu icat edildi
Dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen ve titreyen' robotu icat edildi
Bilim insanları dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotunu icat etti. Türünün tek örneği olan robotun, aşırı sıcakların canlılar üzerindeki... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T11:37+0300
2023-06-08T11:42+0300
yaşam
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iklim değişikliği
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Bilim insanları, farklı sıcaklık seviyelerine uyum sağlamak için tasarlanmış ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotu ürettiklerini duyurdu.'ANDI' adı verilen ısıya duyarlı 'termal manken', insanlar gibi terlemesine yarayan gözeneklerin bulunduğu ve ayrı ayrı kontrol edilen 35 yüzeye sahip.Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere ABD'li bir firma tarafından tasarlanan robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması umuluyor.'Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var'ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" açıklamasında bulundu.Rykaczewski, "Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var ama eksik olan da çok şey mevcut. Isının insan vücudunu nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece bu durumu niceliği itibarıyla ele alacak şeyler tasarlayabiliriz" diye ekledi.Güneş radyasyonunun etkileri ölçülebilecekAraştırmacılar tarafından bu tarzda üretilen 10 robottan bir kısmı hâlihazırda giyim şirketleri tarafından kıyafet testi için kullanılıyor. Ancak ANDI, açık havada da kullanılabilen tek robot olarak türünün tek örneği.Bu, daha önce imkansız olan aşırı sıcak ortamlardaki deneylerin yanı sıra, güneş radyasyonunun canlılar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalara da olanak sağlayacak.Güneş radyasyonu nedir?Güneş radyasyonu, Dünya yüzeyinde Güneş'ten alınan 'ısı' miktarını belirlemeye yarayan önemli bir meteorolojik değişkendir.Yeryüzü ve nesnelerin yüzeyini ısıtabilen bu değişken, iklim değişikliği ve sera gazlarının tutulmasında etkili oluyor. Ayrıca Güneş radyasyonunun, iklim değişikliğiyle mücadelede yapılan çalışmaları değerlendirmek için çok önemli olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-bir-robot-ilk-kez-orkestra-yonetecek-1072169274.html
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güneş radyasyonu nedir , iklim değişikliğiyle mücadele , terleyen ve titreyen robot , güneş radyasyonu ölçümü , güneş radyasyonu haritası , güneş radyasyonu hesaplama
güneş radyasyonu nedir , iklim değişikliğiyle mücadele , terleyen ve titreyen robot , güneş radyasyonu ölçümü , güneş radyasyonu haritası , güneş radyasyonu hesaplama

Dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen ve titreyen' robotu icat edildi

11:37 08.06.2023 (güncellendi: 11:42 08.06.2023)
© AFP 2023 / Karim Sahib Yapay zeka - robot - Dubai - BAE
 Yapay zeka - robot - Dubai - BAE - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / Karim Sahib
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Bilim insanları dünyanın ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotunu icat etti. Türünün tek örneği olan robotun, aşırı sıcakların canlılar üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olacağı belirtiliyor.
Bilim insanları, farklı sıcaklık seviyelerine uyum sağlamak için tasarlanmış ilk 'nefes alan, terleyen, titreyen' robotu ürettiklerini duyurdu.
'ANDI' adı verilen ısıya duyarlı 'termal manken', insanlar gibi terlemesine yarayan gözeneklerin bulunduğu ve ayrı ayrı kontrol edilen 35 yüzeye sahip.
Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere ABD'li bir firma tarafından tasarlanan robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması umuluyor.

'Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var'

ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" açıklamasında bulundu.
Rykaczewski, "Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var ama eksik olan da çok şey mevcut. Isının insan vücudunu nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece bu durumu niceliği itibarıyla ele alacak şeyler tasarlayabiliriz" diye ekledi.

Güneş radyasyonunun etkileri ölçülebilecek

Araştırmacılar tarafından bu tarzda üretilen 10 robottan bir kısmı hâlihazırda giyim şirketleri tarafından kıyafet testi için kullanılıyor. Ancak ANDI, açık havada da kullanılabilen tek robot olarak türünün tek örneği.
Bu, daha önce imkansız olan aşırı sıcak ortamlardaki deneylerin yanı sıra, güneş radyasyonunun canlılar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalara da olanak sağlayacak.

Güneş radyasyonu nedir?

Güneş radyasyonu, Dünya yüzeyinde Güneş'ten alınan 'ısı' miktarını belirlemeye yarayan önemli bir meteorolojik değişkendir.
Yeryüzü ve nesnelerin yüzeyini ısıtabilen bu değişken, iklim değişikliği ve sera gazlarının tutulmasında etkili oluyor.
Ayrıca Güneş radyasyonunun, iklim değişikliğiyle mücadelede yapılan çalışmaları değerlendirmek için çok önemli olduğu biliniyor.
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