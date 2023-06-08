https://sputniknews.com.tr/20230608/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasiyla-gorustu-1072165453.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T09:31+0300

2023-06-08T09:31+0300

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hakan fidan

antony blinken

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abd

dışişleri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-hakan-fidan-yeni-twitter-hesabindan-ilk-paylasimini-yapti-1072086576.html

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