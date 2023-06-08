https://sputniknews.com.tr/20230608/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasiyla-gorustu-1072165453.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T09:31+0300
2023-06-08T09:31+0300
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hakan fidan
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dışişleri
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-hakan-fidan-yeni-twitter-hesabindan-ilk-paylasimini-yapti-1072086576.html
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hakan fidan, antony blinken, türkiye, abd, dışişleri
hakan fidan, antony blinken, türkiye, abd, dışişleri
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
09:31 08.06.2023 (güncellendi: 09:56 08.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.
Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.
Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.
Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.