https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-hakan-fidan-yeni-twitter-hesabindan-ilk-paylasimini-yapti-1072086576.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabında "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:24+0300
2023-06-06T15:24+0300
2023-06-06T15:59+0300
politika
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
twitter
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MİT Başkanlığı görevinden sonra Türkiye'nin 50. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, yeni Twitter hesabından ilk paylaşımında bulundu.Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devrettiğini belirterek, ""Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/mi6-baskani-moore-bu-kez-dogru-hesabi-etiketledi-eski-dostum-kalini-tebrik-ediyorum-1072069899.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, twitter
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, twitter
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı
15:24 06.06.2023 (güncellendi: 15:59 06.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabında "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.
MİT Başkanlığı görevinden sonra Türkiye'nin 50. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, yeni Twitter hesabından ilk paylaşımında bulundu.
Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devrettiğini belirterek, ""Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.