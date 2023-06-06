https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-hakan-fidan-yeni-twitter-hesabindan-ilk-paylasimini-yapti-1072086576.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabında "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:24+0300

2023-06-06T15:24+0300

2023-06-06T15:59+0300

politika

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

twitter

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MİT Başkanlığı görevinden sonra Türkiye'nin 50. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, yeni Twitter hesabından ilk paylaşımında bulundu.Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devrettiğini belirterek, ""Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/mi6-baskani-moore-bu-kez-dogru-hesabi-etiketledi-eski-dostum-kalini-tebrik-ediyorum-1072069899.html

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