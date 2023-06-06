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https://sputniknews.com.tr/20230606/mi6-baskani-moore-bu-kez-dogru-hesabi-etiketledi-eski-dostum-kalini-tebrik-ediyorum-1072069899.html
MI6 Başkanı Moore bu kez doğru hesabı etiketledi: 'Eski dostum Kalın'ı tebrik ediyorum'
MI6 Başkanı Moore bu kez doğru hesabı etiketledi: 'Eski dostum Kalın'ı tebrik ediyorum'
İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak" notunu düştü.Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/ingiliz-istihbaratinin-basi-richard-moore-hakan-fidana-tebrik-mesajinda-sahte-hesabi-etiketledi--1072008672.html
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ibrahim kalın, mi6, richard moore, hakan fidan, mit, ingiltere, istihbarat, twitter , hesap
ibrahim kalın, mi6, richard moore, hakan fidan, mit, ingiltere, istihbarat, twitter , hesap

MI6 Başkanı Moore bu kez doğru hesabı etiketledi: 'Eski dostum Kalın'ı tebrik ediyorum'

10:55 06.06.2023 (güncellendi: 11:01 06.06.2023)
© AA / İngiltere Büyükelçisi Richard Moore
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA /
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İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.
Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak" notunu düştü.
Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.
Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.
İngiliz İstihbarat Sevisi MI6 Başkanı Richard Moore. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
DÜNYA
İngiliz istihbaratının başı Richard Moore, Hakan Fidan'a tebrik mesajında sahte hesabı etiketledi
4 Haziran , 23:28
Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
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