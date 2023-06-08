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https://sputniknews.com.tr/20230608/davutoglu-iktidar-dogru-bir-sey-yaptiginda-destek-verecegiz-1072193301.html
Davutoğlu: İktidar doğru bir şey yaptığında destek vereceğiz
Davutoğlu: İktidar doğru bir şey yaptığında destek vereceğiz
Davutoğlu, “İktidar doğru bir şey yaptığında, 'Doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T17:12+0300
2023-06-08T17:13+0300
politika
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
mehmet şimşek
temel karamollaoğlu
iktidar
destek
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Meclis başkanlığı için Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un aday gösterilmesinde verdikleri destek için Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür eden Davutoğlu, "Netice zaten baştan belliydi. Kurallar gereği meclis başkanlığı iktidar partisinin elinde olacaktı ama biz nerede varsak, bir kişi bile olsak savunduğumuz ilkeleri ve çınar yaprağını orada yükselteceğiz. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.Mehmet Şimşek'e: Yanlış yaparsa karşı çıkarızCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atamasını doğru bulduklarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Ahmet Davutoğlu, "İyi çalışmalar yapmasını dilerim. Yanlış yaparsa da karşı çıkarız. Biz doğru ve yanlışı ayırt ederken, hakkı savunurken dostluğa, arkadaşlığa bakmayız. Sadece adalet terazisine bakarız" dedi.Yeni kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından 10 gün geçtiğini ve bu sırada Türk lirasının dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiğini belirten Ahmet Davutoğlu, fakir halkın sözcüsü olacaklarını dile getirdi.‘Doğru bir şey yapma ihtimalleri düşük ama...’Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "İktidar doğru bir şey yaptığında, 'doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.Partisinin belediye başkanlığı seçimine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlayacağını aktaran Ahmet Davutoğlu, "Siyaset, bitmeyen bir yolculuğun adıdır. Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız. Şimdi planlama vakti. Sizlerle bugün istişarelerde bütün bunları konuşacağız. Şunu hiç unutmayın eğer vicdanınızla aklınız arasında bir bağ kalmışsa ve o bağ kuvvetliyse sizden daha güçlü kimse yoktur" değerlendirmesini yaptı.Toplantı, Davutoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.
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ahmet davutoğlu, gelecek partisi, mehmet şimşek, temel karamollaoğlu, iktidar, destek
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, mehmet şimşek, temel karamollaoğlu, iktidar, destek

Davutoğlu: İktidar doğru bir şey yaptığında destek vereceğiz

17:12 08.06.2023 (güncellendi: 17:13 08.06.2023)
© AA / Esra Hacioğlu KarakayaAhmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA / Esra Hacioğlu Karakaya
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Davutoğlu, “İktidar doğru bir şey yaptığında, 'Doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Meclis başkanlığı için Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un aday gösterilmesinde verdikleri destek için Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür eden Davutoğlu, "Netice zaten baştan belliydi. Kurallar gereği meclis başkanlığı iktidar partisinin elinde olacaktı ama biz nerede varsak, bir kişi bile olsak savunduğumuz ilkeleri ve çınar yaprağını orada yükselteceğiz. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Mehmet Şimşek'e: Yanlış yaparsa karşı çıkarız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atamasını doğru bulduklarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Ahmet Davutoğlu, "İyi çalışmalar yapmasını dilerim. Yanlış yaparsa da karşı çıkarız. Biz doğru ve yanlışı ayırt ederken, hakkı savunurken dostluğa, arkadaşlığa bakmayız. Sadece adalet terazisine bakarız" dedi.
Yeni kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından 10 gün geçtiğini ve bu sırada Türk lirasının dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiğini belirten Ahmet Davutoğlu, fakir halkın sözcüsü olacaklarını dile getirdi.

‘Doğru bir şey yapma ihtimalleri düşük ama...’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "İktidar doğru bir şey yaptığında, 'doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Partisinin belediye başkanlığı seçimine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlayacağını aktaran Ahmet Davutoğlu, "Siyaset, bitmeyen bir yolculuğun adıdır. Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız. Şimdi planlama vakti. Sizlerle bugün istişarelerde bütün bunları konuşacağız. Şunu hiç unutmayın eğer vicdanınızla aklınız arasında bir bağ kalmışsa ve o bağ kuvvetliyse sizden daha güçlü kimse yoktur" değerlendirmesini yaptı.
Toplantı, Davutoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.
Davutoğlu-Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ iddialarına yanıt
6 Haziran , 16:36
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