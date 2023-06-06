https://sputniknews.com.tr/20230606/devadan-gelecek-partisi-ile-birlesme-aciklamasi-1072092278.html
DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ iddialarına yanıt
DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ iddialarına yanıt
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile birleşme iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve "Somut bir formül söz konusu değil" dedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:36+0300
2023-06-06T16:36+0300
2023-06-06T16:41+0300
politika
deva partisi
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
ali babacan
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1a/1053158406_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_c0b10c094955c82c7729f00378a0ba88.jpg
Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi ile birleşme iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.Konuyla ilgili bugün DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/kilicdaroglu-adaletli-karar-almaktan-korkan-hukukcular-sizden-bunun-hesabini-soracagim-1072033032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1a/1053158406_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_4a3f828c0d46abf1ab9a8309197881bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deva gelecek birleşiyor mu, mecliste gelecek partili vekil sayısı, deva partisi vekil sayısı
deva gelecek birleşiyor mu, mecliste gelecek partili vekil sayısı, deva partisi vekil sayısı
DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ iddialarına yanıt
16:36 06.06.2023 (güncellendi: 16:41 06.06.2023) Abone ol
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile birleşme iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve "Somut bir formül söz konusu değil" dedi.
Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi ile birleşme iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Konuyla ilgili bugün DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.”