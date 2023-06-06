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Sözcü yazarı Saygı Öztürk: DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor
Sözcü yazarı Saygı Öztürk: DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor
Gazeteci Saygı Öztürk, DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapıldığını öne sürdü. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:40+0300
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politika
deva partisi
gelecek partisi
ali babacan
ahmet davutoğlu
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugün kaleme aldığı yazısında, CHP listelerinden seçimlere katılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili olduğuna işaret eden Öztürk, şunları belirtti:
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deva partisi, gelecek partisi, ali babacan, ahmet davutoğlu, siyaset
deva partisi, gelecek partisi, ali babacan, ahmet davutoğlu, siyaset

Sözcü yazarı Saygı Öztürk: DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor

09:40 06.06.2023
© FotoğrafDavutoğlu-Babacan
Davutoğlu-Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Fotoğraf
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Gazeteci Saygı Öztürk, DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapıldığını öne sürdü.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugün kaleme aldığı yazısında, CHP listelerinden seçimlere katılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.
Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili olduğuna işaret eden Öztürk, şunları belirtti:

"Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı. DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir. İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı."

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