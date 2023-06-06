Sözcü yazarı Saygı Öztürk: DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor

"Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı. DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir. İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı."