Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz

"Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yaptığı açıklamaya gelmek istiyorum. 6 puanınız olsa ne fark eder, ofsaytımsı olsa ne fark eder diyor... Siz 6 puanınızı silerseniz, Sivas maçındaki 3 puanı da silerseniz çok şey fark eder. Hani hovardalık yapıyorsunuz ya 'Ne fark eder' diye... Çok fark eder. Moral olarak fark eder. Lig yürürken arkanızdaki rüzgar fark eder. Rakiplerin morali fark eder. Deprem sebebiyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabuıl edilmesi ve sonraki maçlarda 3'er puan yazılması... Galatasaray Başkanımız bu konuda küçümseyici tavırlarda oluyorsa, altına bir de ofsaytımsı diye bilinen ve haksız puan alındığı kabul edilen pozisyonu eklerseniz, ofsaytımsının üstüne bir de penaltımsı eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Başkanların çok dikkatli olması lazım. Taraftar gibi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Belki zafer sarhoşluğudur ama çıkıp yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemesi gerekir."