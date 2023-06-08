https://sputniknews.com.tr/20230608/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebi-ofsaytimsilara-penaltimsilari-eklerseniz-sampiyonumsu-olursunuz-1072175399.html
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de geride kalan sezon ve siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T13:00+0300
2023-06-08T13:00+0300
2023-06-08T13:05+0300
spor
beşiktaş
ahmet nur çebi
galatasaray
ofsayt
penaltı
erden timur
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Siyah-beyazlı kulübün gündemine ve Süper Lig'de geride kalan sezona ilişkin açıklama yaptı.Kulüp başkanlarını uyaran Çebi, şunları söyledi:'Erden Timur'un 'lig bittikten sonra konuşacağım' dediği şeyleri açıklamasını bekliyoruz'Galatasaraylı yönetici Erden Timur'a seslenen Çebi, 'açıklama bekliyoruz' dedi ve ekledi:
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beşiktaş, ahmet nur çebi, galatasaray, ofsayt, penaltı, erden timur
beşiktaş, ahmet nur çebi, galatasaray, ofsayt, penaltı, erden timur
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz
13:00 08.06.2023 (güncellendi: 13:05 08.06.2023) Abone ol
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de geride kalan sezon ve siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "Ofsaytımsılara, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Siyah-beyazlı kulübün gündemine ve Süper Lig'de geride kalan sezona ilişkin açıklama yaptı.
Kulüp başkanlarını uyaran Çebi, şunları söyledi:
"Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yaptığı açıklamaya gelmek istiyorum. 6 puanınız olsa ne fark eder, ofsaytımsı olsa ne fark eder diyor... Siz 6 puanınızı silerseniz, Sivas maçındaki 3 puanı da silerseniz çok şey fark eder. Hani hovardalık yapıyorsunuz ya 'Ne fark eder' diye... Çok fark eder. Moral olarak fark eder. Lig yürürken arkanızdaki rüzgar fark eder. Rakiplerin morali fark eder. Deprem sebebiyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabuıl edilmesi ve sonraki maçlarda 3'er puan yazılması... Galatasaray Başkanımız bu konuda küçümseyici tavırlarda oluyorsa, altına bir de ofsaytımsı diye bilinen ve haksız puan alındığı kabul edilen pozisyonu eklerseniz, ofsaytımsının üstüne bir de penaltımsı eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Başkanların çok dikkatli olması lazım. Taraftar gibi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Belki zafer sarhoşluğudur ama çıkıp yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemesi gerekir."
'Erden Timur'un 'lig bittikten sonra konuşacağım' dediği şeyleri açıklamasını bekliyoruz'
Galatasaraylı yönetici Erden Timur'a seslenen Çebi, 'açıklama bekliyoruz' dedi ve ekledi:
"Bu problemin başladığı tarihten bugüne kadar Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz bu uygulama yanlış derken onlar çıkıp 'Hayır, doğru' demediler bile. Şimdi 8 puan fark yaptıktan sonra çıkıp 'Ne fark eder' diyorsunuz. Hayır öyle olmaz. Fark eder. Bir diğer konu da Erden Timur'un bazı evrakları ve duyduklarını lig bittikten sonra söyleyeceğim demesi... Bu açıklamayı da bekliyoruz. Eğer varsa süratle açıklamasını rica ediyoruz. Ligi bitirmem dediler, lig bitti. İşinize geldiği zaman kabul ediyorsunuz, işinize gelmediği zaman kabul etmiyorsunuz. Kavga etmekten kaçınıyorsunuz, abiniz geldiği zaman çıkıp hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark varken değil, en başında çıkıp konuşacaksınız. Fark 5 puan olsaydı bu açıklama nasıl yapılacaktı? Kendisinden rica ediyorum."