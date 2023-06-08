https://sputniknews.com.tr/20230608/adanada-sulama-kanalinda-traktorlu-sorf-1072191541.html

Adana'da sulama kanalında traktörlü sörf

Adana'da sulama kanalında traktörlü sörf

Adana'da bir genç, çocukken çizgi filmden görüp merak sardığı sörfü, kendi yaptığı tahtasıyla traktör yardımıyla sulama kanalında gerçekleştirdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

sörf

traktör

video

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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki genç Mazlum Kaya, çocukken çizgi filmlerden gördüğü sörfe merak sardı. Kaya, bundan 6 yıl önce kendi kendine sörf tahtası yaptı. Kaya daha sonra bu tahta ile sulama kanalında traktör yarımıyla sörf yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sulama kanalındaki sörfü görüntüleyip sosyal medyaya atınca büyük ilgi gördü. Adana’da da sörf yapacak yer olmadığı için bunu sulama kanalında yaptığını belirten Kaya, “Sörfü çok seviyorum. Sörf tahtamı da kendim yaptım. Çocukluğumdan bu yana izlediğim çizgi filmlerden dolayı sörfe merakım var. Sulama kanalında da çok zevkli oluyor. Çok keyif alıyorum” dedi. 'Çocuklar dikkat etsin'Kaya, kendisinin sörf yaptığı yerin derinliğinin az olduğunu, ayrıca profesyonel yüzücü olduğunu belirterek, “Ben bunu bir farkındalık için yapıyorum. Ama kimse denemeye kalkmasın. Özellikle çocuklar da sulama kanalına, derin olan yerlere girmesin. Çünkü her yıl onlarca çocuk ölüyor. Buna lütfen dikkat edelim” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230530/yagmur-sonrasi-olusan-su-birikintisinde-sorf-yapti-1071774488.html

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adana, sörf, traktör, video