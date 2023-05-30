https://sputniknews.com.tr/20230530/yagmur-sonrasi-olusan-su-birikintisinde-sorf-yapti-1071774488.html
Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı
Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı
Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Araçlar yolda kalırken, bir vatandaşın oluşan su birikintisinde sörf yapması renkli... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:34+0300
2023-05-30T11:34+0300
2023-05-30T12:04+0300
yaşam
sağanak
antalya
sörf
video
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Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken, kimileri ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/koca-yurekli-sorfcu-karaya-vuran-yavru-kopekbaligini-yeniden-denize-tasidi-1065331489.html
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Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı
Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı
2023-05-30T11:34+0300
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sağanak, antalya, sörf, video
sağanak, antalya, sörf, video
Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı
11:34 30.05.2023 (güncellendi: 12:04 30.05.2023) Abone ol
Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Araçlar yolda kalırken, bir vatandaşın oluşan su birikintisinde sörf yapması renkli görüntüler oluşturdu.
Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken, kimileri ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi.
Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı.