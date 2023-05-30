https://sputniknews.com.tr/20230530/yagmur-sonrasi-olusan-su-birikintisinde-sorf-yapti-1071774488.html

Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı

Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Araçlar yolda kalırken, bir vatandaşın oluşan su birikintisinde sörf yapması renkli... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

sağanak

antalya

sörf

video

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Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken, kimileri ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı.

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Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı 2023-05-30T11:34+0300 true PT0M15S

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