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https://sputniknews.com.tr/20230607/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ulkede-erken-genel-secimin-yapilmasinin-netlestigini-soyledi-1072154194.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini söyledi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini söyledi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini belirtti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T23:02+0300
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dünya
aleksandr vucic
sırbistan
seçim
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Vucic ve Başbakan Ana Brnabic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ulusa sesleniş konuşması yaptı.Aleksandar Vucic, ülkede son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası düzenlenen protestolara değinerek, "Biz birilerini müzakerelere beklemeye devam edeceğiz, ama onların başka şeyler beklediği ortada. Kimse sokaktan ya da şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek. O zamanlar geçmişte kaldı." diye konuştu.Ülkede erken genel seçimin netleştiğini ifade eden Vucic, "Şimdi tek soru, seçimlerin ne zaman yapılacağı." ifadesini kullandı.Vucic, Cumhurbaşkanı olduğu sürece, Sırbistan'da geçiş hükümetinin olmayacağını, bunun, ülkenin dış güçler tarafından yönetilmesi anlamına geleceğini söyledi.'İstifa etmeye hazırım'Başbakan Brnabic de "ülkede son zamanlarda yaşanan krizin çözümünün yıl sonuna kadar erken seçimlerin düzenlenmesinde" olduğuna dikkati çekerek, istifa etmeye hazır olduğunu ve seçimlerle ilgili kararı Cumhurbaşkanı Vucic'in vereceğini dile getirdi.Sırbistan'ın hiç olmadığı kadar ilerleme gösterdiğini kaydeden Brnabic, "Her şey mükemmel değil, ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve vatandaşlarımızın gurur duyacağı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum." dedi.Brnabic, ülkede bir süre önce meydana gelen silahlı saldırıların tüm ülkeyi "şok ettiğini" vurgulayarak, "Bence bu ülke ve bizler, bu tür trajedilerden sonra asla eskisi gibi olmayacağız. Kurbanların ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak, uzun vadede daha güvenli bir toplum oluşturmak ve her zaman yaptığımız gibi, ülkemizi daha güvenli hale getirmek için Cumhurbaşkanı Vucic ile bir an önce bir takım önlemler almaya çalıştık." açıklamasında bulundu.Sırbistan'daki silahlı saldırılarBelgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19 ve 27 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230526/sirbistanda-cumhurbaskani-vucice-destek-mitingine-binlerce-kisi-katildi-1071633758.html
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aleksandr vucic, sırbistan, seçim
aleksandr vucic, sırbistan, seçim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini söyledi

23:02 07.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini belirtti.
Vucic ve Başbakan Ana Brnabic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Aleksandar Vucic, ülkede son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası düzenlenen protestolara değinerek, "Biz birilerini müzakerelere beklemeye devam edeceğiz, ama onların başka şeyler beklediği ortada. Kimse sokaktan ya da şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek. O zamanlar geçmişte kaldı." diye konuştu.
Ülkede erken genel seçimin netleştiğini ifade eden Vucic, "Şimdi tek soru, seçimlerin ne zaman yapılacağı." ifadesini kullandı.
Vucic, Cumhurbaşkanı olduğu sürece, Sırbistan'da geçiş hükümetinin olmayacağını, bunun, ülkenin dış güçler tarafından yönetilmesi anlamına geleceğini söyledi.

'İstifa etmeye hazırım'

Başbakan Brnabic de "ülkede son zamanlarda yaşanan krizin çözümünün yıl sonuna kadar erken seçimlerin düzenlenmesinde" olduğuna dikkati çekerek, istifa etmeye hazır olduğunu ve seçimlerle ilgili kararı Cumhurbaşkanı Vucic'in vereceğini dile getirdi.
Sırbistan'ın hiç olmadığı kadar ilerleme gösterdiğini kaydeden Brnabic, "Her şey mükemmel değil, ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve vatandaşlarımızın gurur duyacağı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum." dedi.
Brnabic, ülkede bir süre önce meydana gelen silahlı saldırıların tüm ülkeyi "şok ettiğini" vurgulayarak, "Bence bu ülke ve bizler, bu tür trajedilerden sonra asla eskisi gibi olmayacağız. Kurbanların ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak, uzun vadede daha güvenli bir toplum oluşturmak ve her zaman yaptığımız gibi, ülkemizi daha güvenli hale getirmek için Cumhurbaşkanı Vucic ile bir an önce bir takım önlemler almaya çalıştık." açıklamasında bulundu.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.
Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.
Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19 ve 27 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti.
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı
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