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Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı
Sırbistan'da bir süre önce meydana gelen silahlı saldırılar sonrası aleyhinde gösteriler düzenlenen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e destek mitingine binlerce... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T23:14+0300
2023-05-26T23:14+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
eylem
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Sırbistan'daki Sırpların yanı sıra, Kosovalı, Bosna Hersekli ve Karadağlı Sırpların da katıldığı ifade edilen, "Umudun Sırbistanı" adı verilen gösteri, Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) tarafından düzenlendi.Mitinge Vucic, ülkedeki bakanlar, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı.Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan binlercekişiden oluşan kalabalık, "Kosova, Sırbistan ve Vucic için" yazılı pankart açarak Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıdı.Vucic, yarından itibaren Sırp İlerleme Partisi'nin lideri olmayacakBelgrad'daki şiddetli yağışa rağmen toplanan kalabalığa seslenen Vucic, ülkede meydana gelen söz konusu silahlı saldırıların ardından düzenlenen gösterilerin kendisini ve hükümeti devirmek amaçlı olduğunu ifade etti.Vucic, Kosova'da barışın korunması için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, mitingin ardından Kosova'da meydana gelen olaylar dolayısıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını belirtti.Barış için mücadele edeceklerini kaydeden Vucic, "Barışın her saniyesini koruyacağız ama Sırbistan, Kosova'daki Sırplara yönelik saldırının ardından eli kolu bağlı oturmayacak. Sırpları kovmak mı istiyorsunuz? Onları kovmayacaksınız." diye konuştu.Vucic, 11 yıldır liderliğini yaptığı SNS'nin yarından itibaren lideri olmayacağını ancak partinin üyesi kalacağını ifade ederek vatandaşlara "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Vucic, ülkesi için mücadele etmeye devam edeceğini, bu mücadele için bir "halk hareketi" kuracağını dile getirdi.Bosnalı Sırp lider Dodik ve Macar Bakan Szijjarto'dan Vucic'e destekDodik de mitinge RS adına katıldığını ifade ederek, "Vucic'in önderliğindeki güçlü Sırbistan'ı desteklediklerini" dile getirdi.Sırbistan'ın güçsüz olmadığını kaydeden Dodik, konuşmasının sonunda, "Yaşasın Sırbistan! Yaşasın Sırp Cumhuriyeti! Yaşasın Rusya!" mesajı verdi.Szijjarto da Sırpça konuşarak, Sırbistan'ın muhteşem bir cumhurbaşkanına sahip olduğunu söyledi.Sırp ve Macarların kardeş milletler olduğunu ifade eden Szijjarto, "Bize saldırıyorlar çünkü biz Ukrayna'da barış istiyoruz ve savaşın tırmanma riskini artırmaya katkıda bulunmuyoruz. Aile değerlerine bağlı olduğumuz ve dışarıdan dikte edilmeyi reddettiğimiz için bize saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.Sırbistan'da silahlı saldırılarBelgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda 2'şer polis memuru görevlendirilmişti.Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230508/sirbistandaki-silahli-saldirilar-sonrasi-binlerce-kisinin-katilimiyla-gosteriler-duzenlendi-1070803415.html
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sırbistan, aleksandr vucic, eylem
sırbistan, aleksandr vucic, eylem

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı

23:14 26.05.2023
© SputnikSırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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Sırbistan'da bir süre önce meydana gelen silahlı saldırılar sonrası aleyhinde gösteriler düzenlenen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e destek mitingine binlerce kişi katıldı.
Sırbistan'daki Sırpların yanı sıra, Kosovalı, Bosna Hersekli ve Karadağlı Sırpların da katıldığı ifade edilen, "Umudun Sırbistanı" adı verilen gösteri, Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) tarafından düzenlendi.
Mitinge Vucic, ülkedeki bakanlar, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı.
Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan binlercekişiden oluşan kalabalık, "Kosova, Sırbistan ve Vucic için" yazılı pankart açarak Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıdı.

Vucic, yarından itibaren Sırp İlerleme Partisi'nin lideri olmayacak

Belgrad'daki şiddetli yağışa rağmen toplanan kalabalığa seslenen Vucic, ülkede meydana gelen söz konusu silahlı saldırıların ardından düzenlenen gösterilerin kendisini ve hükümeti devirmek amaçlı olduğunu ifade etti.
Vucic, Kosova'da barışın korunması için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, mitingin ardından Kosova'da meydana gelen olaylar dolayısıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını belirtti.
Barış için mücadele edeceklerini kaydeden Vucic, "Barışın her saniyesini koruyacağız ama Sırbistan, Kosova'daki Sırplara yönelik saldırının ardından eli kolu bağlı oturmayacak. Sırpları kovmak mı istiyorsunuz? Onları kovmayacaksınız." diye konuştu.
Vucic, 11 yıldır liderliğini yaptığı SNS'nin yarından itibaren lideri olmayacağını ancak partinin üyesi kalacağını ifade ederek vatandaşlara "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Vucic, ülkesi için mücadele etmeye devam edeceğini, bu mücadele için bir "halk hareketi" kuracağını dile getirdi.

Bosnalı Sırp lider Dodik ve Macar Bakan Szijjarto'dan Vucic'e destek

Dodik de mitinge RS adına katıldığını ifade ederek, "Vucic'in önderliğindeki güçlü Sırbistan'ı desteklediklerini" dile getirdi.
Sırbistan'ın güçsüz olmadığını kaydeden Dodik, konuşmasının sonunda, "Yaşasın Sırbistan! Yaşasın Sırp Cumhuriyeti! Yaşasın Rusya!" mesajı verdi.
Szijjarto da Sırpça konuşarak, Sırbistan'ın muhteşem bir cumhurbaşkanına sahip olduğunu söyledi.
Sırp ve Macarların kardeş milletler olduğunu ifade eden Szijjarto, "Bize saldırıyorlar çünkü biz Ukrayna'da barış istiyoruz ve savaşın tırmanma riskini artırmaya katkıda bulunmuyoruz. Aile değerlerine bağlı olduğumuz ve dışarıdan dikte edilmeyi reddettiğimiz için bize saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.
Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
DÜNYA
Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi
8 Mayıs, 22:44
14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.
Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda 2'şer polis memuru görevlendirilmişti.
Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.
Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.
Sırbistan'da 'Granit' isimli tatbikatta ordunun kapasitesi gösterildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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