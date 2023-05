Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

https://sputniknews.com.tr/20230508/sirbistandaki-silahli-saldirilar-sonrasi-binlerce-kisinin-katilimiyla-gosteriler-duzenlendi-1070803415.html

Sırbistan'da geçen hafta gerçekleşen 2 silahlı saldırının ardından ülke genelinde "şiddete hayır" sloganıyla, binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine başta başkent Belgrad olmak üzere Novi Sad ve Niş kentlerinde toplanan kalabalık, 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından kamuoyunda "şiddet tanıtımının yapılmasının" durdurulmasını talep etti.Başkentteki meclis binası önünde toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in "istifasını" isterken, ülkede yayımlanan ve şiddetin her boyutunun yer aldığı "reality" programlarının kaldırılması çağrısında bulundu.Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 12 Mayıs Cuma günü "Sırbistan'da her şeyin duracağını" belirten katılımcılar, Sırbistan Meclisinden, hükümetin ülkedeki güvenlik sorumluluğunu ele alacağı olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.Niş kentindeki Kral Milan Meydanı'nda toplananlardan Ivana Petrovic de gösteri çağrısının, bulunduğu kentte geç yapılması üzerine fazla sayıda kişinin toplanamadığını belirterek şiddettin her türüne karşı olduğunu söyledi.Bugün 1500 yasa dışı silah teslim edildiBu arada, Sırbistan'da, bugün itibarıyla okullarda 2'şer polis görev almaya başladı.Hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde, ülke genelindeki 1800 okulda 2'şer polisin görev aldığı bildirilirken, polislerin ayrıca sokak, alışveriş merkezi ve otobüs durakları gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde de bulunduğu aktarıldı.Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kararı üzerine bugün yasa dışı silah bulunduranların bu silahları "gönüllü" teslim etmeleri süreci de başladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Haziran'a kadar devam edecek uygulamanın ilk gününde 1500 silah, 50 bin kurşun ve 100'den fazla bombanın teslim edildiği kaydedildi.Sırbistan'da bir haftada 2 silahlı saldırıBaşkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs’ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

