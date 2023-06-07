https://sputniknews.com.tr/20230607/sinan-ogandan-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaza-ziyaret-1072147047.html
Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret
Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret
Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T19:19+0300
2023-06-07T19:19+0300
2023-06-07T19:19+0300
türkiye
türkiye
sinan oğan
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinan Oğan’ı makamında kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20230603/sinan-ogandan-yeni-kabine-degerlendirmesi-1071987281.html
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türkiye, sinan oğan
Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret
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Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinan Oğan’ı makamında kabul etti.