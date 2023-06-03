https://sputniknews.com.tr/20230603/sinan-ogandan-yeni-kabine-degerlendirmesi-1071987281.html
Sinan Oğan’dan 'yeni kabine' değerlendirmesi
Sinan Oğan’dan 'yeni kabine' değerlendirmesi
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabineye ilişkin değerlendirmede bulundu. Oğan, "Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T23:27+0300
2023-06-03T23:27+0300
2023-06-03T23:29+0300
sinan oğan
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine
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Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Oğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme konusunda herhangi bir 'pazarlık' yapmadıklarını, 'ilkeler bazında' anlaştıklarını vurguladı.Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:
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sinan oğan, recep tayyip erdoğan, kabine
sinan oğan, recep tayyip erdoğan, kabine
Sinan Oğan’dan 'yeni kabine' değerlendirmesi
23:27 03.06.2023 (güncellendi: 23:29 03.06.2023) Abone ol
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabineye ilişkin değerlendirmede bulundu. Oğan, "Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız" dedi.
Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme konusunda herhangi bir 'pazarlık' yapmadıklarını, 'ilkeler bazında' anlaştıklarını vurguladı.
Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sayınn Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…