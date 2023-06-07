https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ukraynanin-zaporojye-santraline-yonelik-her-turlu-saldirisina-sert-karsilik-verecegiz-1072151390.html
Rusya: Ukrayna’nın Zaporojye santraline yönelik her türlü saldırısına sert karşılık vereceğiz
Rusya: Ukrayna’nın Zaporojye santraline yönelik her türlü saldırısına sert karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik her türlü saldırısına son derece... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:53+0300
2023-06-07T21:53+0300
2023-06-07T21:53+0300
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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ne yönelik her türlü saldırısına Rusya’dan son derece sert karşılık geleceğini ifade etti.Zaharova, “Rusya, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ne, santralin elektrik tedarik hatları ve bu tesisin çalışanları ile ailelerinin yaşadığı Energodar kenti dahil olmak üzere altyapısının kritik tesislerine yönelik herhangi bir saldırısına son derece sert yanıt verecek” diye konuştu.Rus diplomat, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin tavsiyeleri ışığında, Moskova'nın nükleer güç santralinin korumasını, ‘Kiev rejiminin ve onu destekleyen kolektif Batı'nın (söz konusu tavsiyeleri) ihlal etmesini önleyecek’ şekilde sağlamayı planladığını da sözlerine ekledi.Grossi daha önce BM Güvenlik Konseyi’ne santrale ya da tesisin bulunduğu sahadan saldırılara izin verilmemesi, santrale yönelik saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve askeri personelin konuşlandırılmaması, santralin elektrik tedarikini tehlikeye atılmaması, santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunması, bu ilkeleri zedeleyecek hiçbir eylemde bulunulmaması şeklinde beş güvenlik ilkesini desteklemesi teklifinde bulunmuştu.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Rusya’nın önceden Grossi'nin önerileri doğrultusunda önlemler aldığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/grossi-rusyanin-zaporojye-ngsde-daha-cok-uaea-calisanini-gormek-istemesini-memnuniyetle-karsiladi-1072057095.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, mariya zaharova
zaporojye, rusya, ukrayna, mariya zaharova
Rusya: Ukrayna’nın Zaporojye santraline yönelik her türlü saldırısına sert karşılık vereceğiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik her türlü saldırısına son derece sert karşılık vereceğini ifade etti.
Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ne yönelik her türlü saldırısına Rusya’dan son derece sert karşılık geleceğini ifade etti.
Zaharova, “Rusya, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ne, santralin elektrik tedarik hatları ve bu tesisin çalışanları ile ailelerinin yaşadığı Energodar kenti dahil olmak üzere altyapısının kritik tesislerine yönelik herhangi bir saldırısına son derece sert yanıt verecek” diye konuştu.
Rus diplomat, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin tavsiyeleri ışığında, Moskova'nın nükleer güç santralinin korumasını, ‘Kiev rejiminin ve onu destekleyen kolektif Batı'nın (söz konusu tavsiyeleri) ihlal etmesini önleyecek’ şekilde sağlamayı planladığını da sözlerine ekledi.
Grossi daha önce BM Güvenlik Konseyi’ne santrale ya da tesisin bulunduğu sahadan saldırılara izin verilmemesi, santrale yönelik saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve askeri personelin konuşlandırılmaması, santralin elektrik tedarikini tehlikeye atılmaması, santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunması, bu ilkeleri zedeleyecek hiçbir eylemde bulunulmaması şeklinde beş güvenlik ilkesini desteklemesi teklifinde bulunmuştu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Rusya’nın önceden Grossi'nin önerileri doğrultusunda önlemler aldığını ifade etmişti.