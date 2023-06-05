https://sputniknews.com.tr/20230605/grossi-rusyanin-zaporojye-ngsde-daha-cok-uaea-calisanini-gormek-istemesini-memnuniyetle-karsiladi-1072057095.html

Grossi, Rusya’nın Zaporojye NGS'de daha çok UAEA çalışanını görmek istemesini memnuniyetle karşıladı

Grossi, Rusya’nın Zaporojye NGS'de daha çok UAEA çalışanını görmek istemesini memnuniyetle karşıladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) daha çok UAEA çalışanının erişimini sağlamak... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:57+0300

2023-06-05T21:57+0300

2023-06-05T21:57+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rafael grossi

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rusya

ukrayna

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Basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, “Zaporojye NGS'ni yöneten Rusya'nın bizim daha fazla varlığımızı sağlayacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Grossi, “Genel olarak orada bizden dört kişi var, fakat biraz daha fazla olabilir. Bu, yapmamız gereken işe bağlı olacak" ifadelerini kullandı.Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, geçen hafta yaptığı açıklamada Rus tarafının genişletilmiş bir UAEA misyonunun Zaporojye NGS'ne gelmesini beklediğini ve katılımcılarının çalışmalarını çok takdir ettiğini söylemişti. Daha sonra BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Grossi, nükleer santrali üçüncü kez ziyaret etme niyetinde olduğunu bildirmişti.Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve her biri 1 gigavat kapasiteli 6 güç ünitesine sahip Zaporojye NGS, Mart 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolü altında bulunuyor.11 Eylül’den bu yana elektrik üretmeyen santralde UAEA’nın birkaç çalışanı, 1 Eylül 2022’den beri ayda bir kez değişerek nöbet tutuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230601/rosatom-avrupa-dahil-bir-dizi-ulke-zaporojye-ngs-ile-ilgili-tedirginligimizi-paylasiyor-1071897584.html

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zaporojye, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, ukrayna