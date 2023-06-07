https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-savunma-bakani-soygudan-savunma-sirketi-almaz-anteye-uretimi-hizlandirma-cagrisi-1072133916.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan savunma şirketi Almaz-Antey'e üretimi hızlandırma çağrısı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan savunma şirketi Almaz-Antey'e üretimi hızlandırma çağrısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en büyük hava savunma sistemi üreticilerinden Almaz-Antey'e şirketin yeni üretim kapasitelerini daha hızlı devreye... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T14:20+0300

2023-06-07T14:20+0300

2023-06-07T14:20+0300

savunma

rusya

üretim

seri üretim

almaz-antey

çağrı

silah

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, Almaz-Antey'in fabrikalarından birini ziyaret ederek devlet savunma siparişlerinin karşılanma durumuna ilişkin denetim gerçekleştirdi.Hava savunma sistemleri için güdümlü füzelerin üretildiği birimi özellikle teftiş eden Şoygu, ekipman montaj işleri ve çalıştırma-ayarlama işlerinin senkronizasyonu yoluyla Almaz-Antey'in yeni üretim kapasitelerinin daha hızlı bir şekilde devreye alınması gerektiğini belirtti.'Almaz-Antey'in imkanları 2-3 katına çıkacak'Buna karşılık Almaz-Antey Başkanı Yan Novikov, devletin savunma siparişleri kapsamında tüm ürün gamlarında üretimi önemli oranda artırdıklarını söyledi.Şirketin üretim sürecini belirlenen takvimin ilerisinde yürüttüğünü anlatan Novikov, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasıyla işletmenin imkanlarının 2-3 katına çıkarılacağının altını çizdi.'Almaz-Antey'in hava savunma ürünleri özel askeri harekatta yüksek verimlilik sergiledi'Bu arada Şoygu, S-300 Favorite, S-400 Triumph ve S-350 Vityaz da dahil hava savunma sistemlerinin düşmanın hava hedeflerinin imhasında çok etkili olduğunu kaydetti.Savunma Bakanı, Almaz-Antey'in ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ve bu ürünlerin özel askeri harekat sırasında yüksek verimlilik sergilediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-uzun-zamandir-beklenen-saldirisinda-basarisiz-oldu-1072090816.html

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