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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan savunma şirketi Almaz-Antey'e üretimi hızlandırma çağrısı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan savunma şirketi Almaz-Antey'e üretimi hızlandırma çağrısı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en büyük hava savunma sistemi üreticilerinden Almaz-Antey'e şirketin yeni üretim kapasitelerini daha hızlı devreye... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T14:20+0300
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savunma
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üretim
seri üretim
almaz-antey
çağrı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, Almaz-Antey'in fabrikalarından birini ziyaret ederek devlet savunma siparişlerinin karşılanma durumuna ilişkin denetim gerçekleştirdi.Hava savunma sistemleri için güdümlü füzelerin üretildiği birimi özellikle teftiş eden Şoygu, ekipman montaj işleri ve çalıştırma-ayarlama işlerinin senkronizasyonu yoluyla Almaz-Antey'in yeni üretim kapasitelerinin daha hızlı bir şekilde devreye alınması gerektiğini belirtti.'Almaz-Antey'in imkanları 2-3 katına çıkacak'Buna karşılık Almaz-Antey Başkanı Yan Novikov, devletin savunma siparişleri kapsamında tüm ürün gamlarında üretimi önemli oranda artırdıklarını söyledi.Şirketin üretim sürecini belirlenen takvimin ilerisinde yürüttüğünü anlatan Novikov, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasıyla işletmenin imkanlarının 2-3 katına çıkarılacağının altını çizdi.'Almaz-Antey'in hava savunma ürünleri özel askeri harekatta yüksek verimlilik sergiledi'Bu arada Şoygu, S-300 Favorite, S-400 Triumph ve S-350 Vityaz da dahil hava savunma sistemlerinin düşmanın hava hedeflerinin imhasında çok etkili olduğunu kaydetti.Savunma Bakanı, Almaz-Antey'in ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ve bu ürünlerin özel askeri harekat sırasında yüksek verimlilik sergilediğini vurguladı.
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rusya, üretim, seri üretim, almaz-antey, çağrı, silah
rusya, üretim, seri üretim, almaz-antey, çağrı, silah

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan savunma şirketi Almaz-Antey'e üretimi hızlandırma çağrısı

14:20 07.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en büyük hava savunma sistemi üreticilerinden Almaz-Antey'e şirketin yeni üretim kapasitelerini daha hızlı devreye alma çağrısı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, Almaz-Antey'in fabrikalarından birini ziyaret ederek devlet savunma siparişlerinin karşılanma durumuna ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Hava savunma sistemleri için güdümlü füzelerin üretildiği birimi özellikle teftiş eden Şoygu, ekipman montaj işleri ve çalıştırma-ayarlama işlerinin senkronizasyonu yoluyla Almaz-Antey'in yeni üretim kapasitelerinin daha hızlı bir şekilde devreye alınması gerektiğini belirtti.

'Almaz-Antey'in imkanları 2-3 katına çıkacak'

Buna karşılık Almaz-Antey Başkanı Yan Novikov, devletin savunma siparişleri kapsamında tüm ürün gamlarında üretimi önemli oranda artırdıklarını söyledi.

Şirketin üretim sürecini belirlenen takvimin ilerisinde yürüttüğünü anlatan Novikov, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasıyla işletmenin imkanlarının 2-3 katına çıkarılacağının altını çizdi.

'Almaz-Antey'in hava savunma ürünleri özel askeri harekatta yüksek verimlilik sergiledi'

Bu arada Şoygu, S-300 Favorite, S-400 Triumph ve S-350 Vityaz da dahil hava savunma sistemlerinin düşmanın hava hedeflerinin imhasında çok etkili olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı, Almaz-Antey'in ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ve bu ürünlerin özel askeri harekat sırasında yüksek verimlilik sergilediğini vurguladı.
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