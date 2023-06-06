https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-uzun-zamandir-beklenen-saldirisinda-basarisiz-oldu-1072090816.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu
Ukrayna ordusunun son 3 gündür uzun zamandır beklenen saldırısını uygulamaya koyduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephenin farklı yönlerinden... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:22+0300
2023-06-06T16:22+0300
2023-06-06T16:30+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
saldırı
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Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun uzun zamandır beklenen saldırısını gerçekleştiğini bildirdi.Şoygu, "Saldırı girişimleri püskürtüldü, düşman durduruldu. Rus askerler ve subaylar cesaret ve kahramanlık ortaya koydu. Ukrayna ordusu hedeflerine ulaşamadı, ciddi ve telafi edilemez kayıplar verdi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-rusyanin-denetimindeki-novaya-kahovka-barajina-saldirdi-su-baskinlari-basladi-1072069500.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı
şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu
16:22 06.06.2023 (güncellendi: 16:30 06.06.2023) Abone ol
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Ukrayna ordusunun son 3 gündür uzun zamandır beklenen saldırısını uygulamaya koyduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephenin farklı yönlerinden saldıran Kiev rejiminin hiçbir noktada başarı elde edemediğini vurguladı.
Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun uzun zamandır beklenen saldırısını gerçekleştiğini bildirdi.
Şoygu, "Saldırı girişimleri püskürtüldü, düşman durduruldu. Rus askerler ve subaylar cesaret ve kahramanlık ortaya koydu. Ukrayna ordusu hedeflerine ulaşamadı, ciddi ve telafi edilemez kayıplar verdi" dedi.