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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-uzun-zamandir-beklenen-saldirisinda-basarisiz-oldu-1072090816.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu
Ukrayna ordusunun son 3 gündür uzun zamandır beklenen saldırısını uygulamaya koyduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephenin farklı yönlerinden... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:22+0300
2023-06-06T16:30+0300
ukrayna krizi
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sergey şoygu
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
saldırı
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Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun uzun zamandır beklenen saldırısını gerçekleştiğini bildirdi.Şoygu, "Saldırı girişimleri püskürtüldü, düşman durduruldu. Rus askerler ve subaylar cesaret ve kahramanlık ortaya koydu. Ukrayna ordusu hedeflerine ulaşamadı, ciddi ve telafi edilemez kayıplar verdi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-rusyanin-denetimindeki-novaya-kahovka-barajina-saldirdi-su-baskinlari-basladi-1072069500.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı
şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu

16:22 06.06.2023 (güncellendi: 16:30 06.06.2023)
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Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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Ukrayna ordusunun son 3 gündür uzun zamandır beklenen saldırısını uygulamaya koyduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephenin farklı yönlerinden saldıran Kiev rejiminin hiçbir noktada başarı elde edemediğini vurguladı.
Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun uzun zamandır beklenen saldırısını gerçekleştiğini bildirdi.

Şoygu, "Saldırı girişimleri püskürtüldü, düşman durduruldu. Rus askerler ve subaylar cesaret ve kahramanlık ortaya koydu. Ukrayna ordusu hedeflerine ulaşamadı, ciddi ve telafi edilemez kayıplar verdi" dedi.
Ukrayna, Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka barajına saldırdı, su baskınları başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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