https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-uzun-zamandir-beklenen-saldirisinda-basarisiz-oldu-1072090816.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu uzun zamandır beklenen saldırısında başarısız oldu

Ukrayna ordusunun son 3 gündür uzun zamandır beklenen saldırısını uygulamaya koyduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephenin farklı yönlerinden... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T16:22+0300

2023-06-06T16:22+0300

2023-06-06T16:30+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

saldırı

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Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun uzun zamandır beklenen saldırısını gerçekleştiğini bildirdi.Şoygu, "Saldırı girişimleri püskürtüldü, düşman durduruldu. Rus askerler ve subaylar cesaret ve kahramanlık ortaya koydu. Ukrayna ordusu hedeflerine ulaşamadı, ciddi ve telafi edilemez kayıplar verdi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-rusyanin-denetimindeki-novaya-kahovka-barajina-saldirdi-su-baskinlari-basladi-1072069500.html

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şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı