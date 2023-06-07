Rusya Devlet Başkanı Putin'den Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'a 'Kahovka HES' talimatı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'la Kahovka HES'e saldırı sonrası Herson Bölgesi'nde oluşan durumu istişare ettiğini belirtti.



Peskov'un aktardığına göre Putin, saldırıyı Kiev rejiminin Kahovka HES'e yönelik sabotajı olarak niteleyerek Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Kurenkov'a talimat verdi.



Rusya lideri Putin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasına sebep olan saldırısı hakkında "Ukrayna, Batılı destekçilerini arkasına alarak Rusya'yla gerilimi tehlikeli bir biçimde artırıyor, barbarca yöntemler kullanarak Rusya topraklarında sabotajlar gerçekleştiriyor" demişti.



Putin ayrıca, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin kısmen yıkılması ve baraj sularının taşıp Dinyeper Nehri kıyısında yaşayan onlarca insanın yerinden edilmesine sebep olan saldırı için 'çok geniş ölçekli bir çevre felaketi ve insani felaket' tanımını yapmışttı.



Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil.



Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.