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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-devlet-baskani-putinden-acil-durumlar-bakani-kurenkova-kahovka-hes-talimati-1072147494.html
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'a 'Kahovka HES' talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'a 'Kahovka HES' talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) saldırı sonrası Herson Bölgesi'nde sular... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T19:39+0300
2023-06-07T19:40+0300
rusya
ukrayna krizi
vladimir putin
kahovka hidroelektrik santrali
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'la Kahovka HES'e saldırı sonrası Herson Bölgesi'nde oluşan durumu istişare ettiğini belirtti.Peskov'un aktardığına göre Putin, saldırıyı Kiev rejiminin Kahovka HES'e yönelik sabotajı olarak niteleyerek Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Kurenkov'a talimat verdi.Rusya lideri Putin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasına sebep olan saldırısı hakkında "Ukrayna, Batılı destekçilerini arkasına alarak Rusya'yla gerilimi tehlikeli bir biçimde artırıyor, barbarca yöntemler kullanarak Rusya topraklarında sabotajlar gerçekleştiriyor" demişti.Putin ayrıca, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin kısmen yıkılması ve baraj sularının taşıp Dinyeper Nehri kıyısında yaşayan onlarca insanın yerinden edilmesine sebep olan saldırı için 'çok geniş ölçekli bir çevre felaketi ve insani felaket' tanımını yapmışttı.Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil.Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/putinden-erdogana-ukrayna-batinin-destegiyle-barbarca-yontemlerle-rusya-topraklarina-saldiriyor-1072143804.html
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rusya, vladimir putin, kahovka hidroelektrik santrali
rusya, vladimir putin, kahovka hidroelektrik santrali

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'a 'Kahovka HES' talimatı

19:39 07.06.2023 (güncellendi: 19:40 07.06.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) saldırı sonrası Herson Bölgesi'nde sular altında kalan bölgedeki sakinlere yardım edilmesi ve olayın izlerinin silinmesi talimatı verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Acil Durumlar Bakanı Kurenkov'la Kahovka HES'e saldırı sonrası Herson Bölgesi'nde oluşan durumu istişare ettiğini belirtti.

Peskov'un aktardığına göre Putin, saldırıyı Kiev rejiminin Kahovka HES'e yönelik sabotajı olarak niteleyerek Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Kurenkov'a talimat verdi.

Rusya lideri Putin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasına sebep olan saldırısı hakkında "Ukrayna, Batılı destekçilerini arkasına alarak Rusya'yla gerilimi tehlikeli bir biçimde artırıyor, barbarca yöntemler kullanarak Rusya topraklarında sabotajlar gerçekleştiriyor" demişti.

Putin ayrıca, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin kısmen yıkılması ve baraj sularının taşıp Dinyeper Nehri kıyısında yaşayan onlarca insanın yerinden edilmesine sebep olan saldırı için 'çok geniş ölçekli bir çevre felaketi ve insani felaket' tanımını yapmışttı.

Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil.

Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.
Kahovka Barajı'na saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
Putin'den Erdoğan'a: Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor
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