https://sputniknews.com.tr/20230607/rosgvardiya-mensuplari-ihalar-ile-mucadeleye-yonelik-kanada-yapimi-ekipman-ele-gecirdi-1072151633.html

Rosgvardiya mensupları İHA’lar ile mücadeleye yönelik Kanada yapımı ekipman ele geçirdi

Rosgvardiya mensupları İHA’lar ile mücadeleye yönelik Kanada yapımı ekipman ele geçirdi

Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Hodakovskiy, Rus birliklerin Kanada yapımı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T21:56+0300

2023-06-07T21:56+0300

2023-06-07T21:56+0300

ukrayna krizi

rosgvardiya

rusya

ukrayna

kanada

insansız hava aracı (iha)

insansız hava aracı

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Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hodakovskiy, Rus askerlerin insansız hava araçları (İHA) ile mücadele için kullanılan Kanada yapımı ekipman ele geçirdikleri bilgisini verdi.Hodakovskiy, “Öncelikle İHA operatörlerinin çalıştıkları noktaları tespit etmek ve insansız hava araçlarının koordinatlarını belirlemek için tasarlanan Kanada yapımı düşman teçhizatı adamlarımızın eline geçti” ifadelerini kullandı.Buna benzer teçhizatın daha önce de kullanıldığına dikkat çeken Rosgvardiya yetkilisi, “Fakat şu anda ele geçirilen teçhizat ‘daha önce bildiklerimizin tamamından kat kat üstün” vurgusunu yaptı.Yetkili, “Bu keşif uzmanlar için haklı endişelere neden oluyor" diye ekledi.Hodakovskiy, Rus askerlerin nasıl bir teçhizat ele geçirdikleri hakkında bilgi paylaşmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ukraynali-sabotajcilar-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattini-havaya-ucurdu-1072143049.html

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rosgvardiya, rusya, ukrayna, kanada, insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı