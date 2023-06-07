https://sputniknews.com.tr/20230607/putin-suudi-veliaht-prensi-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1072154074.html
Putin, Suudi Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı
Putin, Suudi Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya lideri Putin’in Suudi Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:59+0300
2023-06-07T22:59+0300
2023-06-07T22:59+0300
dünya
suudi arabistan
vladimir putin
rusya
muhammed bin zayed al nahyan
muhammed bin selman
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü, liderler ticari bağların geliştirilmesi, yatırım, lojistik ve enerji alanlarında projelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar özellikle ticari ve ekonomik bağların daha da geliştirilmesine yönelik önlemlere, yatırım, ulaştırma lojistiği, enerji alanlarında geleceğe dönük ortak projelerin hayata geçirilmesine yoğunlaştı” ifadelerine yer verildi.‘Putin ve bin Selman, enerji piyasasında istikrarın sağlanmasını görüştü’Tarafların görüşmede enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Dünya enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusu ayrıntılı olarak ele alındı. Her iki taraf, petrol arzı ve talebi arasındaki dengeyi korumak için zamanında ve etkili adımların atılmasını mümkün kılan ‘OPEC+’ çerçevesindeki işbirliği düzeyini takdirle karşıladı” denildi.Açıklamaya göre Putin ve bin Selman ayrıca Riyad'da bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda petrol ile ilgili varılan anlaşmaların önemine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rus-uzman-yeni-opec-karari-ile-dunya-petrol-fiyatlari-yilin-ikinci-yarisinda-artmaya-baslayacak-1072056951.html
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suudi arabistan, vladimir putin, rusya, muhammed bin zayed al nahyan, muhammed bin selman
suudi arabistan, vladimir putin, rusya, muhammed bin zayed al nahyan, muhammed bin selman
Putin, Suudi Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı
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Rusya lideri Putin’in Suudi Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü, liderler ticari bağların geliştirilmesi, yatırım, lojistik ve enerji alanlarında projelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar özellikle ticari ve ekonomik bağların daha da geliştirilmesine yönelik önlemlere, yatırım, ulaştırma lojistiği, enerji alanlarında geleceğe dönük ortak projelerin hayata geçirilmesine yoğunlaştı” ifadelerine yer verildi.
‘Putin ve bin Selman, enerji piyasasında istikrarın sağlanmasını görüştü’
Tarafların görüşmede enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Dünya enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusu ayrıntılı olarak ele alındı. Her iki taraf, petrol arzı ve talebi arasındaki dengeyi korumak için zamanında ve etkili adımların atılmasını mümkün kılan ‘OPEC+’ çerçevesindeki işbirliği düzeyini takdirle karşıladı” denildi.
Açıklamaya göre Putin ve bin Selman ayrıca Riyad'da bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda petrol ile ilgili varılan anlaşmaların önemine dikkat çekti.