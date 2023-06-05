https://sputniknews.com.tr/20230605/rus-uzman-yeni-opec-karari-ile-dunya-petrol-fiyatlari-yilin-ikinci-yarisinda-artmaya-baslayacak-1072056951.html

Rus uzman: Yeni OPEC+ kararı ile dünya petrol fiyatları yılın ikinci yarısında artmaya başlayacak

Rus uzman: Yeni OPEC+ kararı ile dünya petrol fiyatları yılın ikinci yarısında artmaya başlayacak

Finam analisti Potavin, OPEC+ grubunun 2024'te yeni üretim kesintilerine gitme kararının fiyatlarda anlık bir artışa yol açmadığını, fakat yılın ikinci... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:53+0300

2023-06-05T21:53+0300

2023-06-05T21:53+0300

ekonomi

rusya

opec+

petrol

petrol üretimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062072542_0:109:2391:1453_1920x0_80_0_0_1466674bb7b6f8241fe98ecb67f4075e.jpg

Rus finansal hizmetler şirketi Finam analistlerinden Aleksandr Potavin, Sputnik’e demecinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) grubunun 2024'te yeni üretim kesintilerine gitme kararının fiyatlarda anlık bir artışa yol açmadığını, fakat yılın ikinci yarısında Brent petrolde 88-90 dolar seviyesinin beklenebileceğini söyledi.Potavin, “OPEC+'ın açıkladığı eylemler, esas olarak orta vadeli piyasa dengesini hedefliyor, bu nedenle anlık bir fiyat rallisine yol açmadı. Bununla birlikte, ittifakın bu yılın ikinci yarısındaki adımları petrol piyasasındaki açığın artmasına ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine yol açacak. Yılsonuna doğru Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz” diye konuştu.Rus uzman, “Petrol üreten ülkeler ittifakı bu kez, daha önce üretiminde birkaç ay ileriye dönük olarak uyguladığı hızlı revizyonlardan vazgeçerek, kotaları uzun vadeli olarak kısıtlamaya odaklandı. Görünüşe göre bu adım, artan borç verme oranları dikkate alındığında OPEC+ üyelerinin küresel ekonominin orta vadeli büyüme hızını koruyacağından emin olmadıklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Petrol üretiminde daha fazla kesintiye gidilmesi konusunda anlaşmaya varılan dünkü OPEC+ toplantısının ardından Brent petrol fiyatları, bu sabah önemli bir artış kaydetmeyip 77 doların biraz üzerinde işlem görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230605/opec-grubunun-petrol-uretimini-kisma-karari-kuresel-ekonomi-uzerinde-olumlu-etki-olusturacak-1072056604.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, opec+, petrol, petrol üretimi