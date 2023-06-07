https://sputniknews.com.tr/20230607/papa-francis-fitik-ameliyati-olacak--1072125513.html
Papa Francis ameliyat olacak
Papa Francis ameliyat olacak
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün fıtık ameliyatı olacağı bildirildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:08+0300
2023-06-07T12:08+0300
2023-06-07T12:09+0300
dünya
papa francis
ameliyat
fıtık
hastane
katolik
vatikan
avrupa
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Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 2021'de bağırsak ameliyatı geçiren 86 yaşındaki papanın bir süredir 'tekrarlayan ve kötüleşen' semptomlara neden olan bir fıtıktan muzdarip olduğunu söyledi.Bruni, Papa Francis'in bugün Roma'da bulunan bir hastende göbek fıtığı ameliyatı geçireceğini duyurdu. Papa'nın birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html
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papa francis, ameliyat, fıtık, hastane, katolik, vatikan, avrupa
papa francis, ameliyat, fıtık, hastane, katolik, vatikan, avrupa
Papa Francis ameliyat olacak
12:08 07.06.2023 (güncellendi: 12:09 07.06.2023) Abone ol
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.
Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 2021'de bağırsak ameliyatı geçiren 86 yaşındaki papanın bir süredir 'tekrarlayan ve kötüleşen' semptomlara neden olan bir fıtıktan muzdarip olduğunu söyledi.
Bruni, Papa Francis'in bugün Roma'da bulunan bir hastende göbek fıtığı ameliyatı geçireceğini duyurdu.
Papa'nın birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öngörülüyor.