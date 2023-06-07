https://sputniknews.com.tr/20230607/papa-francis-fitik-ameliyati-olacak--1072125513.html

Papa Francis ameliyat olacak

Papa Francis ameliyat olacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün fıtık ameliyatı olacağı bildirildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T12:08+0300

2023-06-07T12:08+0300

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dünya

papa francis

ameliyat

fıtık

hastane

katolik

vatikan

avrupa

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Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 2021'de bağırsak ameliyatı geçiren 86 yaşındaki papanın bir süredir 'tekrarlayan ve kötüleşen' semptomlara neden olan bir fıtıktan muzdarip olduğunu söyledi.Bruni, Papa Francis'in bugün Roma'da bulunan bir hastende göbek fıtığı ameliyatı geçireceğini duyurdu. Papa'nın birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html

vatikan

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papa francis, ameliyat, fıtık, hastane, katolik, vatikan, avrupa