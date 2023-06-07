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https://sputniknews.com.tr/20230607/papa-francis-fitik-ameliyati-olacak--1072125513.html
Papa Francis ameliyat olacak
Papa Francis ameliyat olacak
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün fıtık ameliyatı olacağı bildirildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 2021'de bağırsak ameliyatı geçiren 86 yaşındaki papanın bir süredir 'tekrarlayan ve kötüleşen' semptomlara neden olan bir fıtıktan muzdarip olduğunu söyledi.Bruni, Papa Francis'in bugün Roma'da bulunan bir hastende göbek fıtığı ameliyatı geçireceğini duyurdu. Papa'nın birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öngörülüyor.
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papa francis, ameliyat, fıtık, hastane, katolik, vatikan, avrupa
papa francis, ameliyat, fıtık, hastane, katolik, vatikan, avrupa

Papa Francis ameliyat olacak

12:08 07.06.2023 (güncellendi: 12:09 07.06.2023)
© AAKatoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan 'Palmiye Pazarı' ayinine katıldı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan 'Palmiye Pazarı' ayinine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.
Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 2021'de bağırsak ameliyatı geçiren 86 yaşındaki papanın bir süredir 'tekrarlayan ve kötüleşen' semptomlara neden olan bir fıtıktan muzdarip olduğunu söyledi.
Bruni, Papa Francis'in bugün Roma'da bulunan bir hastende göbek fıtığı ameliyatı geçireceğini duyurdu.
Papa'nın birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öngörülüyor.
Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını yıkadı, sonrasında da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman genç ve iki kadın da bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü
7 Nisan, 14:09
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