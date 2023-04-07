Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü
14:09 07.04.2023 (güncellendi: 14:17 07.04.2023)
© AP Photo / Vatican MediaPapa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını yıkadı, sonrasında da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman genç ve iki kadın da bulunuyor.
© AP Photo / Vatican Media
Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını yıkadı, sonrasında da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman genç ve iki kadın da bulunuyor.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kutsal Perşembe Günü münasebetiyle Roma'daki bir ıslahevinde yatan 12 mahkumun ayaklarını sırayla yıkadı ve öptü. Buna karşılık olarak, mahkumlardan bazıları gülümseyen Papa'nın elini öptü, bazıları da onunla sohbet etti.
Pope Francis washes & kisses the feet of 12 young people at juvenile jail in Rome.#HolyThursday#CasaldelMarmo— Delia Gallagher (@deliacnn) April 6, 2023
🎥Vatican Media pic.twitter.com/OodnbemYVJ
Vatican News'e göre Papa'nın bu hareketi, 'asil bir yürekten doğan alçak gönüllülüğün ve hizmetin önemini' gösteriyor. Törendeki bu geleneksel uygulamanın, Hz. İsa'nın havarilerine olan tevazuyu yansıttığına inanılıyor.
Tören için yaşları 14 ila 25 arasında değişen 10 erkek ve 2 kadın seçildi. Olayı canlı yayınlayan Vatikan Medyası'na göre, mahkumlar arasında Romanya, Hırvatistan ve Rusya'dan gençler de bulunuyor. Seçilenler arasında Senegalli bir Müslüman da yer alıyor.
Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptühttps://t.co/Nn8NWiNj1V pic.twitter.com/uUn5NHpDsI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 7, 2023
Törene kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk Papa
10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk dini lider.
Son yıllarda hapishanelere ve mülteci merkezlerine birkaç kez ziyarette bulunan Papa, tövbe eden mahkumların, eski mafya üyelerinin, hastaların ve diğer dinlerden insanların ayaklarını yıkama geleneğini sürdürüyor.