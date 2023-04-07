https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html

Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü

Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü

Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını yıkadı, sonrasında da öptü. Papa'nın ayaklarını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T14:09+0300

2023-04-07T14:09+0300

2023-04-07T14:17+0300

dünya

papa francis

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ayak yıkama

ayin

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tören

mahkum

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kutsal Perşembe Günü münasebetiyle Roma'daki bir ıslahevinde yatan 12 mahkumun ayaklarını sırayla yıkadı ve öptü. Buna karşılık olarak, mahkumlardan bazıları gülümseyen Papa'nın elini öptü, bazıları da onunla sohbet etti.Vatican News'e göre Papa'nın bu hareketi, 'asil bir yürekten doğan alçak gönüllülüğün ve hizmetin önemini' gösteriyor. Törendeki bu geleneksel uygulamanın, Hz. İsa'nın havarilerine olan tevazuyu yansıttığına inanılıyor.Tören için yaşları 14 ila 25 arasında değişen 10 erkek ve 2 kadın seçildi. Olayı canlı yayınlayan Vatikan Medyası'na göre, mahkumlar arasında Romanya, Hırvatistan ve Rusya'dan gençler de bulunuyor. Seçilenler arasında Senegalli bir Müslüman da yer alıyor. Törene kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk Papa10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk dini lider. Son yıllarda hapishanelere ve mülteci merkezlerine birkaç kez ziyarette bulunan Papa, tövbe eden mahkumların, eski mafya üyelerinin, hastaların ve diğer dinlerden insanların ayaklarını yıkama geleneğini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-cinsellik-tanrinin-insana-verdigi-guzel-seylerden-biri-1069318562.html

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papa francis, ayak, ayak yıkama, ayin, vatikan, tören, mahkum