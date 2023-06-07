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https://sputniknews.com.tr/20230607/nureddin-nebatiden-mehmet-simsek-yaniti-kimsenin-haddi-degil-1072118336.html
Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil
Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil
Yeni kabinenin belli olmasının ardından görevini devreden Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek için söylediği iddia edilen sözlerine açıklık getirdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T09:09+0300
2023-06-07T09:15+0300
ekonomi
nureddin nebati
mehmet şimşek
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Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Nebati mesajında, "Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener’in İYİ Parti’sini, yani 7’li Masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır" ifadelerine yer verdi.Görevini geçen günlerde devreden Nebati şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-donemin-ilk-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1072089169.html
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nureddin nebati, mehmet şimşek, sosyal medya
nureddin nebati, mehmet şimşek, sosyal medya

Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil

09:09 07.06.2023 (güncellendi: 09:15 07.06.2023)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Twitter
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Yeni kabinenin belli olmasının ardından görevini devreden Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek için söylediği iddia edilen sözlerine açıklık getirdi.
Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Nebati mesajında, "Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener’in İYİ Parti’sini, yani 7’li Masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır" ifadelerine yer verdi.
Görevini geçen günlerde devreden Nebati şunları söyledi:
"Öte yandan Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’in, ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamak da kimsenin haddi değildir."
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