https://sputniknews.com.tr/20230607/nureddin-nebatiden-mehmet-simsek-yaniti-kimsenin-haddi-degil-1072118336.html

Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil

Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil

Yeni kabinenin belli olmasının ardından görevini devreden Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek için söylediği iddia edilen sözlerine açıklık getirdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T09:09+0300

2023-06-07T09:09+0300

2023-06-07T09:15+0300

ekonomi

nureddin nebati

mehmet şimşek

sosyal medya

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Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Nebati mesajında, "Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener’in İYİ Parti’sini, yani 7’li Masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır" ifadelerine yer verdi.Görevini geçen günlerde devreden Nebati şunları söyledi:

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nureddin nebati, mehmet şimşek, sosyal medya