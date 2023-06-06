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Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:50+0300
2023-06-06T15:50+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.İlk kabinenin gündeminde neler var?İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor. Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.Yeni kabinede kimler var?Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet YılmazAdalet Bakanı: Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı: Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşekİçişleri Bakanı: Ali YerlikayaKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ErsoyMilli Eğitim Bakanı: Yusuf TekinMilli Savunma Bakanı: Yaşar GülerSağlık Bakanı: Fahrettin KocaSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanı: İbrahim YumaklıTicaret Bakanı: Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
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ilk kabinenin gündeminde neler var,yeni dönemin ilk kabine toplantısı,kabinenin gündeminde neler var,kabine ekonomi,kabine toplantısı taşeron
ilk kabinenin gündeminde neler var,yeni dönemin ilk kabine toplantısı,kabinenin gündeminde neler var,kabine ekonomi,kabine toplantısı taşeron

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

15:50 06.06.2023
© AAYeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

İlk kabinenin gündeminde neler var?

İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

Yeni kabinede kimler var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
POLİTİKA
Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu
4 Haziran , 10:18
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