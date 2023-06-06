https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-donemin-ilk-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1072089169.html

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:50+0300

2023-06-06T15:50+0300

2023-06-06T15:50+0300

politika

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bakan

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.İlk kabinenin gündeminde neler var?İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor. Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.Yeni kabinede kimler var?Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet YılmazAdalet Bakanı: Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı: Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşekİçişleri Bakanı: Ali YerlikayaKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ErsoyMilli Eğitim Bakanı: Yusuf TekinMilli Savunma Bakanı: Yaşar GülerSağlık Bakanı: Fahrettin KocaSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanı: İbrahim YumaklıTicaret Bakanı: Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-ekonomi-kurmaylari-belli-oldu-1071992358.html

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