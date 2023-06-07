https://sputniknews.com.tr/20230607/kahramanmarasta-yikilan-ebrar-sitesinin-muteahhitlerinden-biri-daha-tutuklandi-1072128653.html
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:56+0300
2023-06-07T12:56+0300
2023-06-07T13:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tutuklama
müteahhit
site
enkaz
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html
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tutuklama, müteahhit, site, enkaz
tutuklama, müteahhit, site, enkaz
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
12:56 07.06.2023 (güncellendi: 13:07 07.06.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.