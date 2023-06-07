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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kahramanmarasta-yikilan-ebrar-sitesinin-muteahhitlerinden-biri-daha-tutuklandi-1072128653.html
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:56+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html
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tutuklama, müteahhit, site, enkaz
tutuklama, müteahhit, site, enkaz

Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı

12:56 07.06.2023 (güncellendi: 13:07 07.06.2023)
© AAKahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 38 bini geçti
16 Şubat, 16:59
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