https://sputniknews.com.tr/20230607/iyi-parti-tbmm-grup-baskani-koray-aydin-oldu-1072130343.html
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T13:23+0300
2023-06-07T13:23+0300
2023-06-07T13:23+0300
politika
meclis
tbmm
iyi parti
koray aydın
müsavat dervişoğlu
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İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/chpnin-meclis-baskani-adayi-tekin-bingol-oldu-1072096305.html
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meclis, tbmm, iyi parti, koray aydın, müsavat dervişoğlu
meclis, tbmm, iyi parti, koray aydın, müsavat dervişoğlu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi.
İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.