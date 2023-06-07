https://sputniknews.com.tr/20230607/iyi-parti-tbmm-grup-baskani-koray-aydin-oldu-1072130343.html

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T13:23+0300

2023-06-07T13:23+0300

2023-06-07T13:23+0300

politika

meclis

tbmm

iyi parti

koray aydın

müsavat dervişoğlu

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İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/chpnin-meclis-baskani-adayi-tekin-bingol-oldu-1072096305.html

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meclis, tbmm, iyi parti, koray aydın, müsavat dervişoğlu