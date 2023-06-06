https://sputniknews.com.tr/20230606/chpnin-meclis-baskani-adayi-tekin-bingol-oldu-1072096305.html
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM Başkan adayı, Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T18:06+0300
2023-06-06T18:06+0300
2023-06-06T18:10+0300
politika
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tbmm başkanlığı
aday
tekin bingöl
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TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak seçim öncesinde, CHP Ankara Milletvekili Bingöl, partisinin milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile Bingöl'ün Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.Özel, başvurunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı için yarışacak tüm adaylara başarılar diledi.CHP Grubu olarak Meclisin seçilmiş bir milletvekilinin, milli iradenin tecelligahı olan TBMM çatısı altına taşınması noktasında "bir yargı darbesiyle karşı karşıya olduklarını" savunan Özel, şunları kaydetti:Özel, "Milletvekili yemini etmediği için yarışa girebilir mi?" sorusuna, "Yarına kadar Başkanlık Divanı tutumunu belirleyecek. Biz yarışa girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Girmediği takdirde partisinin milletvekilleri tarafından bir usul tartışması mutlaka açılacaktır. Usul tartışması açıldığında da yarışa girmesi için lehinde görüşümüzü bildirip usul tartışmasına katılacağız" yanıtını verdi.Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın 13 Haziran Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi
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chp, tbmm, tbmm başkanlığı, aday, tekin bingöl
chp, tbmm, tbmm başkanlığı, aday, tekin bingöl
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
18:06 06.06.2023 (güncellendi: 18:10 06.06.2023) Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM Başkan adayı, Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak seçim öncesinde, CHP Ankara Milletvekili Bingöl, partisinin milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile Bingöl'ün Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Özel, başvurunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı için yarışacak tüm adaylara başarılar diledi.
CHP Grubu olarak Meclisin seçilmiş bir milletvekilinin, milli iradenin tecelligahı olan TBMM çatısı altına taşınması noktasında "bir yargı darbesiyle karşı karşıya olduklarını" savunan Özel, şunları kaydetti:
"TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yarın burada olmaması, oy kullanamaması ve dahası Meclis Başkan adayı olarak yarışamamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Hatay'da oy kullanan seçmenlere saygısızlıktır. Depremzede Hatay halkı çok yüksek oy vererek bir vekil seçmiştir. Türkiye İşçi Partisinden seçilen milletvekilinin yarın burada olmaması Meclise saygısızlıktır. Can Atalay'ın burada olmaması yapılacak seçimi sakatlamaktadır. Yarına kadar bu konuda Yargıtayın beklenen kararı derhal vermesini ve yargılamanın durdurulmasını, kendisinin milletvekilliği görevini yapmak üzere salıverilmesini bekliyoruz."
Özel, "Milletvekili yemini etmediği için yarışa girebilir mi?" sorusuna, "Yarına kadar Başkanlık Divanı tutumunu belirleyecek. Biz yarışa girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Girmediği takdirde partisinin milletvekilleri tarafından bir usul tartışması mutlaka açılacaktır. Usul tartışması açıldığında da yarışa girmesi için lehinde görüşümüzü bildirip usul tartışmasına katılacağız" yanıtını verdi.
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın 13 Haziran Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi