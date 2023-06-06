https://sputniknews.com.tr/20230606/chpnin-meclis-baskani-adayi-tekin-bingol-oldu-1072096305.html

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM Başkan adayı, Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T18:06+0300

2023-06-06T18:06+0300

2023-06-06T18:10+0300

politika

chp

tbmm

tbmm başkanlığı

aday

tekin bingöl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103196/22/1031962246_0:0:2256:1270_1920x0_80_0_0_f396f1c60a27983d81306f23e1f41a0a.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak seçim öncesinde, CHP Ankara Milletvekili Bingöl, partisinin milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile Bingöl'ün Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.Özel, başvurunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı için yarışacak tüm adaylara başarılar diledi.CHP Grubu olarak Meclisin seçilmiş bir milletvekilinin, milli iradenin tecelligahı olan TBMM çatısı altına taşınması noktasında "bir yargı darbesiyle karşı karşıya olduklarını" savunan Özel, şunları kaydetti:Özel, "Milletvekili yemini etmediği için yarışa girebilir mi?" sorusuna, "Yarına kadar Başkanlık Divanı tutumunu belirleyecek. Biz yarışa girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Girmediği takdirde partisinin milletvekilleri tarafından bir usul tartışması mutlaka açılacaktır. Usul tartışması açıldığında da yarışa girmesi için lehinde görüşümüzü bildirip usul tartışmasına katılacağız" yanıtını verdi.Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın 13 Haziran Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, tbmm, tbmm başkanlığı, aday, tekin bingöl