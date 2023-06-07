https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbullulari-ilgilendiriyor-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bazi-yollar-5-gun-kapatilacak-1072130163.html

İstanbulluları ilgilendiriyor: Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün kapatılacak

İstanbulluları ilgilendiriyor: Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün kapatılacak

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T13:15+0300

2023-06-07T13:15+0300

2023-06-07T13:15+0300

türkiye

trafik

güzergah

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072130009_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_af7f5cac114d0d89f9cc138a39b5be62.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi final müsabakası etkinlikleri kapsamında Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. 7-11 Haziran arasında bu yollar kapalıBu kapsamda Fatih'te, 7 Haziran saat 08.00'den 11 Haziran saat 23.00'e kadar Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-ehliyet-yonetmeliginde-uyku-duzenlemesi-belgelenmesi-gerekiyor-1072122689.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik, güzergah, istanbul