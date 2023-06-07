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İstanbulluları ilgilendiriyor: Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün kapatılacak
İstanbulluları ilgilendiriyor: Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün kapatılacak
İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi final müsabakası etkinlikleri kapsamında Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. 7-11 Haziran arasında bu yollar kapalıBu kapsamda Fatih'te, 7 Haziran saat 08.00'den 11 Haziran saat 23.00'e kadar Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.
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trafik, güzergah, istanbul
trafik, güzergah, istanbul

İstanbulluları ilgilendiriyor: Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün kapatılacak

13:15 07.06.2023
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11 Haziran'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi final müsabakası etkinlikleri kapsamında Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

7-11 Haziran arasında bu yollar kapalı

Bu kapsamda Fatih'te, 7 Haziran saat 08.00'den 11 Haziran saat 23.00'e kadar Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.
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