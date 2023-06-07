https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-ehliyet-yonetmeliginde-uyku-duzenlemesi-belgelenmesi-gerekiyor-1072122689.html

Yeni ehliyet yönetmeliğinde 'uyku' düzenlemesi: 'Belgelenmesi gerekiyor'

Yeni ehliyet yönetmeliğinde 'uyku' düzenlemesi: 'Belgelenmesi gerekiyor'

Yapılan araştırmalar sonucunda uyku apnesi olan kişilerin motorlu araç kazalarına karışma oranının son derece yüksek olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T11:17+0300

2023-06-07T11:17+0300

2023-06-07T11:32+0300

yaşam

ehliyet

uyku

düzenleme

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Uyku sırasında solunumun sık sık durması ile kendini gösteren uyku apnesi, birçok sağlık sorununun nedeni olabileceği gibi gündüz uyuklamalara da yol açarak trafikteki sürücüler ve diğer kişiler için de önemli bir risk teşkil ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan kişilerin sağlık raporu almaları gerekiyor. Devlet ve üniversite hastanelerinden, özel tıp merkezlerinden, özel hastanelerden ve polikliniklerden rapor alınabiliyor. Aile hekimleri de rapor verebilir ancak gerekli durumlarda detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve uzman görüşü alınması için hastayı sevk etmeleri mümkündür. Ehliyet için sağlık raporu verilirken detaylı değerlendirme yapılması önemli bir gereklilik. Bazı sağlık sorunları hem kişinin kendi hayatını hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yayaların hayatını tehdit edebiliyor. Dikkatle değerlendirilmesi gereken sağlık sorunlarından biri de şüphesiz uyku apnesidir” dedi. 'Belgelenmesi gerekiyor'Uyku apnesi teşhis edilirse ehliyet öncesinde tedavi yeni düzenlemelerle birlikte uyku apnesi tedavisi görmenin sürücü belgesi almak için tercihten ziyade bir gereklilik hâlini aldığını belirten Dr. Merda Erdemir Işık, “Ağır ve orta derecede uyku apnesi olan ve gündüz uyuklama hâli tespit edilen kişiler tedavi görmeden sürücü belgesi alamıyor. Tedavi sonrasında uyku apnesinin kontrol altına alınıp tedavi edildiğinin belgelenmesi gerekiyor. Tedavi sürecinin başarısı da oldukça önemli. Tedavinin başarısının somutlaştırılması adına hastanın son 1 yılda en az 3 PAP cihazı kaydı inceleniyor. Değerlendirilen kayıt süresinin yüzde 70’inde gecede minimum 4 saat PAP cihazı kullanımının sağlanması ve hastanın uyku apnesi semptomları göstermemesi tedavinin başarılı olduğu yönünde yorumlanıyor. Uyku sertifikasına sahip en az bir doktorun ve kulak burun boğaz uzmanının dâhil olduğu üçlü heyet raporu isteniyor. Heyet raporunda hastanın uyku apnesinin şiddeti, tedaviden aldığı sonuç ve PAP tedavisine uyum sağlayıp sağlamadığı gibi faktörler değerlendirilerek ticari, resmi veya ambulans kullanımı için ikinci grup sürücü belgesi alıp alamayacağı belirtiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-duyurdu-ehliyet-ve-kimliklerde-yeni-donem-basliyor-1070939506.html

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ehliyet, uyku, düzenleme