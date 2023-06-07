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https://sputniknews.com.tr/20230607/haziran-ayi-aile-destek-odemeleri-ne-zaman-yatacak-1072120098.html
Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı destekten yararlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T10:09+0300
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ekonomi
türkiye aile destek programı
ödeme
yardım
ekonomi
aile ve destek paketi
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Haziran ayına girilmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre değişiklik gösteriyor.Ödemeler ne zaman?Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Haziran ayı aile destek ödemelerinin ay ortasına doğru yatırılması bekleniyor.Son destek ödemesi ne zaman?850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
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haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak,destek ödemelerinin süresi uzatılacak mı,destek ödemeleri bitiyor mu
haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak,destek ödemelerinin süresi uzatılacak mı,destek ödemeleri bitiyor mu

Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

10:09 07.06.2023 (güncellendi: 10:29 07.06.2023)
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Aile Destek Paketi kapsamında yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı destekten yararlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, haziran ayından sonra ödeme yapılacak mı?
Haziran ayına girilmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre değişiklik gösteriyor.

Ödemeler ne zaman?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Haziran ayı aile destek ödemelerinin ay ortasına doğru yatırılması bekleniyor.

Son destek ödemesi ne zaman?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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