Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı

"Güçlü ekonomi yönetimi arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu zaman anlam kazanıyor. Şimdi yaşadığımız tablo bu. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemin en önemli göstergelerinden biri ekonomi olacak. Ekonominin olmazsa olmazı ise güven. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesi, piyasalar tarafından çok olumlu karşılandı. Mehmet Şimşek’in görevi devralırken rasyonel ekonomiye dönüşle ilgili verdiği mesajlar yeni dönemin öngörülebilirliği açısından önemliydi. Uluslararası piyasalar mesajı doğru okudu. Şimşek’e geniş kredi açtı. Pazartesi gününden itibaren sadece 24 saat içerisinde yurtdışından 100 milyon dolar para girişi yaşandı. Ekonomiyle ilgili yeni politikaların uygulanmaya başlamasıyla bu trendin yükseleceği gözleniyor. İkinci bir veri ise Türkiye’nin kredi risk primiyle ilgili göstergelerdeki düzelme. Seçimden önce 700’e kadar çıkan CDS oranları kabine açıklandıktan sonra 5 Haziran itibarıyla 493.3’e kadar geriledi. Ekonomide ilk adım doğru atıldı. Ekonominin ilacı olan güven sağlandı."