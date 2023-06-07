Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Nurhan Damcıoğlu'nun ardından
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye ekonomisi yeniden 'ortodoks' çizgiye mi dönüyor?
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230607/abdulkadir-selvi-ekonomiye-guven-gostergelere-yansimaya-basladi-1072119473.html
Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı
Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı
Abdulkadir Selvi, yeni kabine ve ekonomi kurmayları ile birlikte yeni dönemin başladığını vurguladı ve "Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı" dedi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T09:45+0300
2023-06-07T09:45+0300
ekonomi
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
piyasa
dolar
euro
cumhuriyeti savunma komitesi (cdr)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071986727_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_8a03b2e29112dfc0c59cd0690e9673a5.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de ekonomi adına yeni bir dönemim başladığına dikkat çekti.Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Hazin ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'in piyasalarda olumlu bir etki yarattığını dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-rekor-geldi-dolar-22-lirayi-gecti-1072117726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071986727_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7abe2b5fbd0f1ddff5a0e20184ec72fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, piyasa, dolar, euro, cumhuriyeti savunma komitesi (cdr)
ekonomi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, piyasa, dolar, euro, cumhuriyeti savunma komitesi (cdr)

Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı

09:45 07.06.2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, yeni kabine ve ekonomi kurmayları ile birlikte yeni dönemin başladığını vurguladı ve "Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de ekonomi adına yeni bir dönemim başladığına dikkat çekti.
Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Hazin ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'in piyasalarda olumlu bir etki yarattığını dile getirdi:
"Güçlü ekonomi yönetimi arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu zaman anlam kazanıyor. Şimdi yaşadığımız tablo bu. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemin en önemli göstergelerinden biri ekonomi olacak. Ekonominin olmazsa olmazı ise güven. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesi, piyasalar tarafından çok olumlu karşılandı. Mehmet Şimşek’in görevi devralırken rasyonel ekonomiye dönüşle ilgili verdiği mesajlar yeni dönemin öngörülebilirliği açısından önemliydi. Uluslararası piyasalar mesajı doğru okudu. Şimşek’e geniş kredi açtı. Pazartesi gününden itibaren sadece 24 saat içerisinde yurtdışından 100 milyon dolar para girişi yaşandı. Ekonomiyle ilgili yeni politikaların uygulanmaya başlamasıyla bu trendin yükseleceği gözleniyor. İkinci bir veri ise Türkiye’nin kredi risk primiyle ilgili göstergelerdeki düzelme. Seçimden önce 700’e kadar çıkan CDS oranları kabine açıklandıktan sonra 5 Haziran itibarıyla 493.3’e kadar geriledi. Ekonomide ilk adım doğru atıldı. Ekonominin ilacı olan güven sağlandı."
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
EKONOMİ
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: Piyasada hızlı yükseliş
08:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала