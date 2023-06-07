Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı.
Abdulkadir Selvi, yeni kabine ve ekonomi kurmayları ile birlikte yeni dönemin başladığını vurguladı ve "Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de ekonomi adına yeni bir dönemim başladığına dikkat çekti.
Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Hazin ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'in piyasalarda olumlu bir etki yarattığını dile getirdi:
"Güçlü ekonomi yönetimi arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu zaman anlam kazanıyor. Şimdi yaşadığımız tablo bu. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemin en önemli göstergelerinden biri ekonomi olacak. Ekonominin olmazsa olmazı ise güven. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesi, piyasalar tarafından çok olumlu karşılandı. Mehmet Şimşek’in görevi devralırken rasyonel ekonomiye dönüşle ilgili verdiği mesajlar yeni dönemin öngörülebilirliği açısından önemliydi. Uluslararası piyasalar mesajı doğru okudu. Şimşek’e geniş kredi açtı. Pazartesi gününden itibaren sadece 24 saat içerisinde yurtdışından 100 milyon dolar para girişi yaşandı. Ekonomiyle ilgili yeni politikaların uygulanmaya başlamasıyla bu trendin yükseleceği gözleniyor. İkinci bir veri ise Türkiye’nin kredi risk primiyle ilgili göstergelerdeki düzelme. Seçimden önce 700’e kadar çıkan CDS oranları kabine açıklandıktan sonra 5 Haziran itibarıyla 493.3’e kadar geriledi. Ekonomide ilk adım doğru atıldı. Ekonominin ilacı olan güven sağlandı."