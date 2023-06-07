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https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-rekor-geldi-dolar-22-lirayi-gecti-1072117726.html
Yeni rekor geldi: Dolar 22 lirayı geçti
Yeni rekor geldi: Dolar 22 lirayı geçti
Dolar/TL gece saatlerinde sığ piyasalarda 22,33’ü görerek rekor kırdı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar kuru, Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde 22.22 seviyesine yükseldi. Dolar, 7 Haziran 2023 sabahında 22,17 lira bandında işlem görüyor. 24,0416 liradan işlem gören euro, 24 seviyesini aşmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230606/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072066063.html
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dolar, dolar/tl, rekor, euro
dolar, dolar/tl, rekor, euro

Yeni rekor geldi: Dolar 22 lirayı geçti

08:09 07.06.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Dolar/TL gece saatlerinde sığ piyasalarda 22,33’ü görerek rekor kırdı.
Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar kuru, Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde 22.22 seviyesine yükseldi.
Dolar, 7 Haziran 2023 sabahında 22,17 lira bandında işlem görüyor.
24,0416 liradan işlem gören euro, 24 seviyesini aşmış oldu.
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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