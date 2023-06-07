https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-baskanlik-secimi-kampanyasini-baslatti-1072148764.html
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı. İsim vermeden Trump'a karşı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:13+0300
2023-06-07T20:13+0300
2023-06-07T20:13+0300
dünya
donald trump
mike pence
seçim
cumhuriyetçi parti
joe biden
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Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarını resmen ilan etti.Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" dedi.Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum" dedi.ABD medyası, Pence'in, seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletini ziyaret edeceği ve Trump'ın en güçlü rakiplerinden olacağı yorumlarına yer verdi.Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html
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donald trump, mike pence, seçim, cumhuriyetçi parti, joe biden
donald trump, mike pence, seçim, cumhuriyetçi parti, joe biden
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı. İsim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima eden Pence, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarını resmen ilan etti.
Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" dedi.
Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum" dedi.
ABD medyası, Pence'in, seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletini ziyaret edeceği ve Trump'ın en güçlü rakiplerinden olacağı yorumlarına yer verdi.
Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.
Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.