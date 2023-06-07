Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu süratle ‘firavunlaşmaya’ doğru gidiyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Şarkılar bu kez Nurhan Damcıoğlu için çalındı
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-baskanlik-secimi-kampanyasini-baslatti-1072148764.html
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı. İsim vermeden Trump'a karşı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:13+0300
2023-06-07T20:13+0300
dünya
donald trump
mike pence
seçim
cumhuriyetçi parti
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056154101_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_93bd574594ff5823b2a9ba3e726a262a.jpg
Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarını resmen ilan etti.Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" dedi.Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum" dedi.ABD medyası, Pence'in, seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletini ziyaret edeceği ve Trump'ın en güçlü rakiplerinden olacağı yorumlarına yer verdi.Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056154101_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_100ce337d9010b7db058632294d8133d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, mike pence, seçim, cumhuriyetçi parti, joe biden
donald trump, mike pence, seçim, cumhuriyetçi parti, joe biden

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı

20:13 07.06.2023
© AP Photo / Meg KinnardMike Pence
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Meg Kinnard
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı. İsim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima eden Pence, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarını resmen ilan etti.
Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" dedi.
Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum" dedi.
ABD medyası, Pence'in, seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletini ziyaret edeceği ve Trump'ın en güçlü rakiplerinden olacağı yorumlarına yer verdi.
Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.
Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı
Dün, 12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала