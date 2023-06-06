https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html

Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı

Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılığını yapan Mike Pence, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Pence'in çarşamba günü yapacağı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T12:40+0300

2023-06-06T12:40+0300

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mike pence

abd

başkan

donald trump

rakip

seçim

adaylık

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray yarışına katılmak için resmi başvurusunu yaptı. Pazartesi günü evraklarını teslim ettiği belirtilen Pence, giderek artan Cumhuriyetçi adaylar arasına katıldı. Pence'in Federal Seçim Komisyonu'na yaptığı başvuru, eski patronu ve partinin ilk sıradaki adayı olan eski Başkan Donald Trump'a rakip olacağı anlamına geliyor. Pence'in kampanyasın tanıtımını çarşamba günü Iowa'da yapması bekleniyor. Pence'in etkinliğin ardından aynı akşam CNN yayınına çıkacağı tahmin ediliyor. Trump, 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan ilk Cumhuriyetçi oldu. Trump'ın hemen ardından Florida Valisi Ron DeSantis de adaylığını açıkladı. Pence'in duyurusunun ardından Cumhuriyetçi aday sayısı 3'e çıkmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-abd-baskan-yardimcisi-mike-pence-baskanliga-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1071874490.html

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