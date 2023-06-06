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https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html
Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı
Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılığını yapan Mike Pence, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Pence'in çarşamba günü yapacağı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:40+0300
2023-06-06T12:49+0300
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başkan
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray yarışına katılmak için resmi başvurusunu yaptı. Pazartesi günü evraklarını teslim ettiği belirtilen Pence, giderek artan Cumhuriyetçi adaylar arasına katıldı. Pence'in Federal Seçim Komisyonu'na yaptığı başvuru, eski patronu ve partinin ilk sıradaki adayı olan eski Başkan Donald Trump'a rakip olacağı anlamına geliyor. Pence'in kampanyasın tanıtımını çarşamba günü Iowa'da yapması bekleniyor. Pence'in etkinliğin ardından aynı akşam CNN yayınına çıkacağı tahmin ediliyor. Trump, 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan ilk Cumhuriyetçi oldu. Trump'ın hemen ardından Florida Valisi Ron DeSantis de adaylığını açıkladı. Pence'in duyurusunun ardından Cumhuriyetçi aday sayısı 3'e çıkmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-abd-baskan-yardimcisi-mike-pence-baskanliga-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1071874490.html
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mike pence, abd, başkan, donald trump, rakip, seçim, adaylık
mike pence, abd, başkan, donald trump, rakip, seçim, adaylık

Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı

12:40 06.06.2023 (güncellendi: 12:49 06.06.2023)
© AFP 2023 / Saul LoebMike Pence
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / Saul Loeb
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılığını yapan Mike Pence, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Pence'in çarşamba günü yapacağı konuşmayla kampanyasını başlatması bekleniyor.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray yarışına katılmak için resmi başvurusunu yaptı. Pazartesi günü evraklarını teslim ettiği belirtilen Pence, giderek artan Cumhuriyetçi adaylar arasına katıldı.
Pence'in Federal Seçim Komisyonu'na yaptığı başvuru, eski patronu ve partinin ilk sıradaki adayı olan eski Başkan Donald Trump'a rakip olacağı anlamına geliyor.
Pence'in kampanyasın tanıtımını çarşamba günü Iowa'da yapması bekleniyor. Pence'in etkinliğin ardından aynı akşam CNN yayınına çıkacağı tahmin ediliyor.
Trump, 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan ilk Cumhuriyetçi oldu. Trump'ın hemen ardından Florida Valisi Ron DeSantis de adaylığını açıkladı.
Pence'in duyurusunun ardından Cumhuriyetçi aday sayısı 3'e çıkmış oldu.
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
DÜNYA
Trump'a bir rakip daha: Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor
1 Haziran , 12:10
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