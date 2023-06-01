https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-abd-baskan-yardimcisi-mike-pence-baskanliga-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1071874490.html

Trump'a bir rakip daha: Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Trump'a bir rakip daha: Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, gelecek hafta 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması bekleniyor. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:10+0300

2023-06-01T12:10+0300

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dünya

abd

mike pence

başkan

seçim

aday

demokrat parti (dp)

cumhuriyetçi parti

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, 7 Haziran'da Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak.'Eski patronu' Trump'a rakip olacak Pence, anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıkıyor.Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/trumpin-gorevden-ayrildiktan-sonra-gizli-belgeleri-tuttuguna-dair-ses-kaydi-ele-gecirildi-1071874139.html

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abd, mike pence, başkan, seçim, aday, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti