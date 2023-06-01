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Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi
Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi
ABD’de savcılık, eski Başkan Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydının ele geçirildiğini açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:00+0300
2023-06-01T12:01+0300
abd
donald trump
ses kaydı
mahkeme
dava
dünya
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Savcıların, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan önce İran’a olası saldırı planıyla ilgili Pentagon’a ait gizli belgeyi de beraberinde götürdüğünü söylediği ses kaydını ele geçirdikleri bildirildi.Kayıtlarda Trump'ın elinde bulunan belgelerdeki bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediğini fakat görevden ayrıldıktan sonra belgelerdeki gizliliği kaldırma yetkisi konusunda sınırlamaların olduğunu bildiğini ifade ettiği kaydedildi.Ayrıca kayıtlarda Temmuz 2021'de Bedminster Golf Kulübü'ndeki konuşmalarda Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra bazı belgeleri Beyaz Saray'dan Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesine götürdüğü iddialarını doğrulayan ifadeler yer alıyor.Haberde Trump’ın kayıtlarda belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisinin bulunmadığını bildiği yönündeki itirafının, görevden ayrıldıktan sonra eski başkanın gizli belgelere sahip bulunma yetkisinin sınırlı olduğunu bildiğini kanıtlamak isteyen savcılara yardımcı olabileceği anlatıldı.Kayıtların, Trump’ın Mar-a Lago malikanesinde tuttuğu gizli belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith’e teslim edildiği bildirildi.Haberde seslerin, Bedminster'da Trump'ın yardımcıları ve Trump dönemi Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un otobiyografisi üzerinde çalışan iki kişiyle yapılan toplantıda kayda alındığı aktarıldı.
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abd, donald trump, ses kaydı, mahkeme, dava
abd, donald trump, ses kaydı, mahkeme, dava

Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi

12:00 01.06.2023 (güncellendi: 12:01 01.06.2023)
© AP Photo / Evan VucciABD eski başkanı Donald Trump
ABD eski başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD’de savcılık, eski Başkan Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydının ele geçirildiğini açıkladı.
Savcıların, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan önce İran’a olası saldırı planıyla ilgili Pentagon’a ait gizli belgeyi de beraberinde götürdüğünü söylediği ses kaydını ele geçirdikleri bildirildi.
Kayıtlarda Trump'ın elinde bulunan belgelerdeki bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediğini fakat görevden ayrıldıktan sonra belgelerdeki gizliliği kaldırma yetkisi konusunda sınırlamaların olduğunu bildiğini ifade ettiği kaydedildi.
Ayrıca kayıtlarda Temmuz 2021'de Bedminster Golf Kulübü'ndeki konuşmalarda Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra bazı belgeleri Beyaz Saray'dan Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesine götürdüğü iddialarını doğrulayan ifadeler yer alıyor.
Haberde Trump’ın kayıtlarda belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisinin bulunmadığını bildiği yönündeki itirafının, görevden ayrıldıktan sonra eski başkanın gizli belgelere sahip bulunma yetkisinin sınırlı olduğunu bildiğini kanıtlamak isteyen savcılara yardımcı olabileceği anlatıldı.
Kayıtların, Trump’ın Mar-a Lago malikanesinde tuttuğu gizli belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith’e teslim edildiği bildirildi.
Haberde seslerin, Bedminster'da Trump'ın yardımcıları ve Trump dönemi Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un otobiyografisi üzerinde çalışan iki kişiyle yapılan toplantıda kayda alındığı aktarıldı.
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