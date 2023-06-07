https://sputniknews.com.tr/20230607/erkek-ogrenci-yurdunun-bahcesinde-guvenlik-gorevlisi-olduruldu-1072117371.html

Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi öldürüldü

Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T07:38+0300

2023-06-07T07:38+0300

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türkiye

adana

güvenlik görevlisi

bıçak

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Adana'nın Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyorSağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html

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adana, güvenlik görevlisi, bıçak