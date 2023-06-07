https://sputniknews.com.tr/20230607/erkek-ogrenci-yurdunun-bahcesinde-guvenlik-gorevlisi-olduruldu-1072117371.html
Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi öldürüldü
Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi öldürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T07:38+0300
2023-06-07T07:38+0300
2023-06-07T07:38+0300
türkiye
adana
güvenlik görevlisi
bıçak
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Adana'nın Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyorSağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html
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adana, güvenlik görevlisi, bıçak
adana, güvenlik görevlisi, bıçak
Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi öldürüldü
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Adana'nın Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.