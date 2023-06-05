https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html

Konya'da 2 grup arasında silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı

Konya'da 2 grup arasında silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T05:59+0300

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türkiye

konya

silahlı kavga

yaralı

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Konya'daki İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı. 6 kişi gözaltındaYaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

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