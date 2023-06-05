https://sputniknews.com.tr/20230605/konyada-2-grup-arasinda-silahli-kavga-7si-polis-11-yarali-1072013175.html
Konya'da 2 grup arasında silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı
Konya'da 2 grup arasında silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T05:59+0300
2023-06-05T05:59+0300
2023-06-05T05:59+0300
türkiye
konya
silahlı kavga
yaralı
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Konya'daki İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı. 6 kişi gözaltındaYaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/otobus-soforu-silahli-yolcuya-kursun-yagdirdi-1071847604.html
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konya, silahlı kavga, yaralı
konya, silahlı kavga, yaralı
Konya'da 2 grup arasında silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.
Konya'daki İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 4 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.
6 kişi gözaltında
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.