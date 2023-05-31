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Otobüs şoförü silahlı yolcuya kurşun yağdırdı
Otobüs şoförü silahlı yolcuya kurşun yağdırdı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste durak harici yerde inmek isteyen yolcu silahına sarılınca, şoför de silahıyla karşılık verdi. Otobüs şoförünün... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T17:21+0300
2023-05-31T17:21+0300
dünya
abd
silahlı çatışma
kavga
silahlı kavga
otobüs
saldırı
şoför
yolcu
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste yolcu, durak harici bir yerde inmek isteyince şoför ile arasında tartışma çıktı. Yolcu silahını çıkarınca otobüs şoförü de silahını çekerek kurşun yağdırdı. Yaralanan yolcu sürünerek orta kapıya yöneldi. Tartışma devam ederken yaralı yolcu kendisini dışarı attı. Otobüs şoförü ise yolcuya ateş etmeye devam etti. Tartışmanın silahlı çatışmaya döndüğü anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Şoför kolundan, yolcu bacağından yaralandıPolisten yapılan açıklamada, yolcu Omarri Shariff Tobias'ın bacağından, şoför David Fullard'ın ise kolundan yaralandığı, diğer yolcuların zarar görmediği belirtildi. Hastanede 6 gün tedavi gören yolcu, daha sonra çeşitli suçlamalardan hapse atıldı ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Otobüs şoförünün ise görevine son verildi. Otobüsün bağlı olduğu toplu taşıma şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların silah bulundurmasının şirket politikasına aykırı olduğu vurgulandı.
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abd, silahlı çatışma, kavga, silahlı kavga, otobüs, saldırı, şoför, yolcu
abd, silahlı çatışma, kavga, silahlı kavga, otobüs, saldırı, şoför, yolcu

Otobüs şoförü silahlı yolcuya kurşun yağdırdı

17:21 31.05.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNANABD - polis
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNAN
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste durak harici yerde inmek isteyen yolcu silahına sarılınca, şoför de silahıyla karşılık verdi. Otobüs şoförünün yolcuya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste yolcu, durak harici bir yerde inmek isteyince şoför ile arasında tartışma çıktı.
Yolcu silahını çıkarınca otobüs şoförü de silahını çekerek kurşun yağdırdı. Yaralanan yolcu sürünerek orta kapıya yöneldi. Tartışma devam ederken yaralı yolcu kendisini dışarı attı. Otobüs şoförü ise yolcuya ateş etmeye devam etti.
Tartışmanın silahlı çatışmaya döndüğü anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoför kolundan, yolcu bacağından yaralandı

Polisten yapılan açıklamada, yolcu Omarri Shariff Tobias'ın bacağından, şoför David Fullard'ın ise kolundan yaralandığı, diğer yolcuların zarar görmediği belirtildi.
Hastanede 6 gün tedavi gören yolcu, daha sonra çeşitli suçlamalardan hapse atıldı ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Otobüs şoförünün ise görevine son verildi.
Otobüsün bağlı olduğu toplu taşıma şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların silah bulundurmasının şirket politikasına aykırı olduğu vurgulandı.
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