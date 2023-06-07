https://sputniknews.com.tr/20230607/erkan-bas-ittifak-olarak-secim-barajinin-dusurulmesi-hamlesine-karsilik-veremedik-1072118936.html

Erkan Baş: İttifak olarak seçim barajının düşürülmesi hamlesine karşılık veremedik

Erkan Baş: İttifak olarak seçim barajının düşürülmesi hamlesine karşılık veremedik

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, seçim sürecine dair partisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. İktidarın seçim barajını düşürmekteki amacının... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T09:42+0300

2023-06-07T09:42+0300

2023-06-07T09:43+0300

politika

erkan baş

muhalefet

türkiye işçi partisi

seçim

seçim barajı

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Selahattin Demirtaş'ın sözlerine basın üzerinden yanıt vermeyeceğini söyleyen Baş, seçimden önce Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı tutuldukları hapishanelerde ziyaret ettiğini anlatıp "Dostlarımla yüz yüze tartışmayı tercih ederim" dedi.14 Mayıs'taki seçimlerden önce TİP'in Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden seçime girmesi gerektiğini savunanlar, seçim sonuçlarından sonra da ittifaka milletvekili kaybettirildiği eleştirisinde bulundu. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aktif politikayı bıraktığını ilan ettiği söyleşide TİP’i eleştirdi. Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın sorularını yanıtlayan Baş, söz konusu eleştirilere de yanıt verdi.Baş, seçim sonuçlarını, “Tabii ki daha fazlasını almak isterdik. Ancak hedeflerimiz açısından baktığımızda ve sadece ülkenin yarısında pusulada TİP seçeneğinin olduğunu düşündüğümüzde hedefimize ve seçime gireceğimiz yerler kesinleştikten sonraki beklentimize çok yaklaştık” şeklinde değerlendirdi. Baş, “Kendimize dair üzüntümüz çok az farkla İstanbul’da bir vekil daha, İzmir’de ve Antalya’da vekil çıkartma imkânını kaçırmış olmamız” dedi.“Artık seçim bittiğine göre sadece örnek olsun diye bize atfedilen ancak bize ait olmayan görüşlere dair birkaç şey söyleyeyim” diyen Baş, verdiği röportajda şunları kaydetti:“TİP olarak bir zaman ülkenin tamamında ayrı listelerle seçime girelim demedik"“Birincisi, Türkiye İşçi Partisi olarak hiçbir zaman ülkenin tamamında ayrı listelerle seçime girelim demedik. Bizim önerdiğimiz şey tek tek bütün illeri, bölgeleri konuşmak ve burada en doğru ne ise bunu yapmaktı. Açık söyleyeyim, bu durumda pek çok ilde, çoğunlukla Yeşil Sol Parti'nin listelerinden girilmesi gerekecekti ve bunu görerek önermiştik. Fakat kimi illerde her iki partinin girmesi daha az sayıdaki kimi illerde ise sadece TİP listesinden girmek bizim çalışmalarımıza göre daha makul görünüyordu. Önerilerimizi, esas olarak bu doğrultuda yaptık. Bunu ferah ferah konuşmak, veriler ile, örgütlerimizden ve halktan aldığımız değerlendirmeler ile tartışmak gerekirdi. Bizim önerimiz buydu. HDP üzerindeki kapatma tehlikesi ve bir miktar da bilinçli manipülasyonlarla oluşan kamuoyu basıncı nedeniyle bu tartışmaları sağlıklı yürütmeyi başaramadık. Şimdi sorsanız pek çok insan hala ‘Türkiye İşçi Partisi ayrı listelerde girme konusunda kırmızı çizgi çekti ve buradan esnemedi’ diye anlatıyor veya böyle hatırlıyor. Net söylüyorum hiçbir aşamada bunu söylemedik.“Vekil kaydettirdi” eleştirilerine: Hiçbirisinin gerçekliği yokHer yereli özel değerlendirmek gerektiğini ifade ettik. Şimdi bugün baktığınızda yine ezberden 'Şu kadar vekil kaybettirdi' diye konuşuluyor. Bunların hiçbirisinin gerçekliği yok. Bakın 'TİP şu kadar vekil kaybettirdi' diye yazan çizen herhangi birisine gidin sorun. Nerede? Hangi il, hangi bölgede bu vekil kaybettirilmiş? Yok böyle bir örnek. Belki bir iki yer için tartışılabilir ancak kesin böyle olacaktı denilemiyor, fakat birtakım merkezlerin ürettiğinden hiç kuşku duymadığımız yalanlar hızla yayılıyor ve maalesef gerçeğin yerini alabiliyor.Türkiye İşçi Partisi’nin seçimden önce araştırmalar ile kendi çalışmaları ile sunduğu öneride herhangi bir yanlışlık olmadığını söyleyebilirim.”

https://sputniknews.com.tr/20230515/bas-tip-an-itibariyle-sayin-kilicdaroglunun-kazanmasi-icin-kararli-bicimde-calismaya-basliyor-1071137142.html

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erkan baş, muhalefet, türkiye işçi partisi, seçim, seçim barajı