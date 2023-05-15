https://sputniknews.com.tr/20230515/bas-tip-an-itibariyle-sayin-kilicdaroglunun-kazanmasi-icin-kararli-bicimde-calismaya-basliyor-1071137142.html
Baş: TİP an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor
Baş: TİP an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor
TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medyadan yaptığı açıklamada " TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:54+0300
2023-05-15T18:54+0300
2023-05-15T18:54+0300
2023 türkiye seçimleri
erkan baş
kemal kılıçdaroğlu
ikinci tur
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, partisinin MYK toplantısına dair sosyal medyadan bir açıklamda bulundu.Erkan Baş açıklamasında "Sevgili dostlarım, MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız. Kaybedecek tek dakikamız bile yok. TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız" ifadelerine yer verdi.
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erkan baş, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur
erkan baş, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur
Baş: TİP an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medyadan yaptığı açıklamada " TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, partisinin MYK toplantısına dair sosyal medyadan bir açıklamda bulundu.
Erkan Baş açıklamasında "Sevgili dostlarım, MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız. Kaybedecek tek dakikamız bile yok. TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız" ifadelerine yer verdi.